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Košarkaški klub AEK iz Atine je završio još jedno pojačanje!

Naime, u Atinu stiže iskusni evroligaški as Tomas Ertel.

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Tomas Ertel je veliki deo svoje karijere proveo u Evroligi, a sada je odlučio da sa 37 godina proba i igru u FIBA Ligi šampiona, gde će nastupati za prekaljenog srpskog stručnjaka Dragana Šakotu.

Očigledno su rešeni iz grčke ekipe da konačno napadnu FIBA Ligu šampiona, zbog čega i dovode ogromna pojačanja.

Prethodne sezone je igrao za Asvel i u Evroligi je imao prosek od 9.2 poena i 5.4 asistencije u proseku.

Francuz će se u AEK-u pridružiti Deriku Vilijamsu, Lukasu Lekavičijusu i Janulisu Larencakisu.

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Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir