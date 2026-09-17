AEK iz Atine dovodi iskusnog Tomasa Ertela, koji će igrati pod vođstvom Dragana Šakote u FIBA Ligi šampiona.
pojačanje
BOMBA U ATINI! Šakota dobio veliko pojačanje!
Slušaj vest
Košarkaški klub AEK iz Atine je završio još jedno pojačanje!
Naime, u Atinu stiže iskusni evroligaški as Tomas Ertel.
FRANCUSKA POSLE PRODUŽETKA SLOMILA ITALIJU: Azuri PROKOCKALI pobedu, Fontekio TRAGIČAR, Ertel odveo trikolore u polufinale! Foto: Profimedia
Vidi galeriju
Tomas Ertel je veliki deo svoje karijere proveo u Evroligi, a sada je odlučio da sa 37 godina proba i igru u FIBA Ligi šampiona, gde će nastupati za prekaljenog srpskog stručnjaka Dragana Šakotu.
Očigledno su rešeni iz grčke ekipe da konačno napadnu FIBA Ligu šampiona, zbog čega i dovode ogromna pojačanja.
Prethodne sezone je igrao za Asvel i u Evroligi je imao prosek od 9.2 poena i 5.4 asistencije u proseku.
Francuz će se u AEK-u pridružiti Deriku Vilijamsu, Lukasu Lekavičijusu i Janulisu Larencakisu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši