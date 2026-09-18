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Košarkaši Partizana nastavljaju pripreme za novu sezonu, a novi izazov očekuje ih na turniru "Pavlos Janakopulos" u Atini, gde će odmeriti snage sa grčkim PAOK-om.

Crno-beli će imati priliku da kroz još jedan kvalitetan test provere formu ekipe i uigranost pred početak sezone.

Partizan - Bešiktaš Open Air Foto: Andrija Sokovic/2026 Andrija Sokovic/Starsport ©

Duel Partizana i PAOK-a zakazan je za 16.30 časova, a direktan prenos obezbeđen je na TV Arena Sport Premium 1.

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