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Košarkaši Crvene zvezde od 19.00 časova u Beogradu igraju prijateljski meč protiv grčkog Arisa.

Crveno-beli će imati priliku da poprave utisak iz prethodnog susreta, pošto je Aris pre nekoliko dana na Kipru savladao Zvezdu sa čak 24 poena razlike.

KK Crvena zvezda  Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Ekipa Ibonа Navara sada će na svom terenu pokušati da pokaže mnogo bolje izdanje i uzvrati grčkom timu za ubedljiv poraz.

Meč u Beogradu počinje od 19.00 časova, a direktan prenos je na TV Arena Sport Premium 1.

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Delije na meču Crvena zvezda - Spartak Izvor: Kurir