U Beogradu se večeras igra prijateljski meč Zvezde i Arisa. Ne propustite direktan prenos na TV Arena Sport Premium 1 od 19.00 časova.
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ARIS STIŽE U BEOGRAD! Zvezda sprema revanš, evo gde možete gledati premos utakmice uživo!
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Košarkaši Crvene zvezde od 19.00 časova u Beogradu igraju prijateljski meč protiv grčkog Arisa.
Crveno-beli će imati priliku da poprave utisak iz prethodnog susreta, pošto je Aris pre nekoliko dana na Kipru savladao Zvezdu sa čak 24 poena razlike.
KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs
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Ekipa Ibonа Navara sada će na svom terenu pokušati da pokaže mnogo bolje izdanje i uzvrati grčkom timu za ubedljiv poraz.
Meč u Beogradu počinje od 19.00 časova, a direktan prenos je na TV Arena Sport Premium 1.
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