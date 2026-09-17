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Trener grčkog tima Vasilis Spanulis odredio je sastav za susret sa crveno-belima, a među putnicima se našao i Adam Mokoka.

Francuski košarkaš je prethodna dva dana delimično trenirao sa ekipom, ali prema informacijama iz Arisa nema velike šanse da zaigra protiv Zvezde. U Solunu su ostali Stefan Jović, Stelios Pulijanitis i Jorgos Tanulis, koji nastavljaju oporavak od povreda.

Sa ekipom nije krenuo ni Tanasis Adetokumbo, koji je dobio nekoliko slobodnih dana, ali se očekuje da se naknadno priključi timu u Beogradu.

Aris je u četvrtak odradio poslednji trening pred put u prestonicu Srbije, a Spanulis će protiv Zvezde moći da računa na:

Elajdžu Mitru-Longa, Džeremaju Robinson-Erlu, Vasilisa Toliopulosa, Nenada Dimitrijevića, Hrisostomosa Hadžilambrua, Lefterisa Bohoridisa, Meta Morgana, E. Dž. Lidela, Vasilisa Haralampopulosa, Kostasa Adetokumba, Kema Birča.

Za Zvezdu će ovo biti poslednja provera pred početak nove sezone, a prvi zvanični meč u Evroligi odigraće 24. septembra protiv Žalgirisa u Beogradu.