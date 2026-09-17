- Nisam imao vremena da gledam sve, zbog obaveza koje imam. Iskren da budem. Ali, reći ću ono što je duboko u meni. Želim mu uvek najbolje, jer je to moj klub i želim mu sve najbolje. Želim da se zahavalim svima što su došli. Ovaj turnir nosi ime jednog od najvećih košarkaških ličnosti. U prošlosti sam uvek pričao o njemu kao drugom ocu. Objasnio sam kakav smo odnos imali i koliko mi je pomogao da dođemo do uspeha. Ako bi Pavlos mogao da vidi kako Panatinaikos izgleda danas, bio bi veoma srećan. Čestitam svima na tome. Dva meseca sam ovde i vidim koliko je ovo neverovatna organizacija. Nadam se da ćemo imati dobar turnir - poručio je Obradović.