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Na konferenciji za medije u OAKA areni bilo je reči o brojnim temama, ali je posebnu pažnju privuklo pitanje o Partizanu, upućeno dvojici bivših trenera crno-belih, Željku Obradoviću i Andrei Trinkijeriju - uoči turnira "Pavlos Janakopulos".

Trinkijeri je govorio o kvalitetu novog sastava Partizana, istakavši da očekuje napredak ekipe kako sezona bude odmicala.

Promocija Željka Obradovića u Panatinaikosu Foto: Printscreen, Printscreen / Youtube / Panathinaikos BC

- Verujem da ćemo, kako se sezona bude razvijala, videti tim koji napreduje. Ima toliko mnogo utakmica i ne možeš sve pripremiti u predsezoni. Veoma talentovan tim. Ima sjajne bekove i iskusne centre, tako da izgleda izuzetno. Ipak, teren je glavni sudija - rekao je Trinkijeri.

Potom je o Partizanu govorio i Željko Obradović, koji je istakao da zbog svojih obaveza nije imao priliku da detaljno prati pripremne utakmice crno-belih.

- Nisam imao vremena da gledam sve, zbog obaveza koje imam. Iskren da budem. Ali, reći ću ono što je duboko u meni. Želim mu uvek najbolje, jer je to moj klub i želim mu sve najbolje. Želim da se zahavalim svima što su došli. Ovaj turnir nosi ime jednog od najvećih košarkaških ličnosti. U prošlosti sam uvek pričao o njemu kao drugom ocu. Objasnio sam kakav smo odnos imali i koliko mi je pomogao da dođemo do uspeha. Ako bi Pavlos mogao da vidi kako Panatinaikos izgleda danas, bio bi veoma srećan. Čestitam svima na tome. Dva meseca sam ovde i vidim koliko je ovo neverovatna organizacija. Nadam se da ćemo imati dobar turnir - poručio je Obradović.

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BONUS VIDEO:

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Trening nove ekipe Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić