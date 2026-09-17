OBRADOVIĆ BEZ UVIJANJA O PARTIZANU: "Nisam imao vremena da ih gledam"!
Na konferenciji za medije u OAKA areni bilo je reči o brojnim temama, ali je posebnu pažnju privuklo pitanje o Partizanu, upućeno dvojici bivših trenera crno-belih, Željku Obradoviću i Andrei Trinkijeriju - uoči turnira "Pavlos Janakopulos".
Trinkijeri je govorio o kvalitetu novog sastava Partizana, istakavši da očekuje napredak ekipe kako sezona bude odmicala.
- Verujem da ćemo, kako se sezona bude razvijala, videti tim koji napreduje. Ima toliko mnogo utakmica i ne možeš sve pripremiti u predsezoni. Veoma talentovan tim. Ima sjajne bekove i iskusne centre, tako da izgleda izuzetno. Ipak, teren je glavni sudija - rekao je Trinkijeri.
Potom je o Partizanu govorio i Željko Obradović, koji je istakao da zbog svojih obaveza nije imao priliku da detaljno prati pripremne utakmice crno-belih.
- Nisam imao vremena da gledam sve, zbog obaveza koje imam. Iskren da budem. Ali, reći ću ono što je duboko u meni. Želim mu uvek najbolje, jer je to moj klub i želim mu sve najbolje. Želim da se zahavalim svima što su došli. Ovaj turnir nosi ime jednog od najvećih košarkaških ličnosti. U prošlosti sam uvek pričao o njemu kao drugom ocu. Objasnio sam kakav smo odnos imali i koliko mi je pomogao da dođemo do uspeha. Ako bi Pavlos mogao da vidi kako Panatinaikos izgleda danas, bio bi veoma srećan. Čestitam svima na tome. Dva meseca sam ovde i vidim koliko je ovo neverovatna organizacija. Nadam se da ćemo imati dobar turnir - poručio je Obradović.
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