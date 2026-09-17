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Košarkaši Partizana u petak od 16.30 igraju protiv PAOK-a na prijateljskom turniru "Pavlos Janakopulos" u Atini.

Uoči tog duela javnosti se na konferenciji za medije obratio trener crno-belih Đoan Penjaroja:

Partizan - Bešiktaš Open Air Foto: Andrija Sokovic/2026 Andrija Sokovic/Starsport ©

- Mi smo srećni što smo ovde. Veoma je važno za Partizan da bude na ovom turniru i da učestvuje. Ovo je jedan od najbitnijih turnira u pripremnom periodu. Ovo je važno za nas da vidimo gde smo nedelju dana pre početka sezone - rekao je Španac.

Podsetimo, Partizan je nedavno na turniru u Beogradu savladao Fuenlabradu i Bešiktaš pod otvorenim nebom na Kalemegdanu.

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