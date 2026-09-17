Slušaj vest

Na turniru će učestvovati domaćin Panatinaikos dok će se za trofej boriti i Partizan, PAOK i Burg.

1/17 Vidi galeriju Andrea Trinkijeri Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic/Starsport.rs

Konferencija za medije održana je u OAKA dvorani, na mestu koje nosi posebnu težinu za Panatinaikos, a u centru pažnje našli su se treneri i kapiteni svih učesnika.

Među njima je bio i bivši trener Partizana, Andrea Trinkijeri, koji je sa velikim poštovanjem govorio o činjenici da se PAOK našao na ovako značajnom događaju.

"Da mi je neko rekao pre šest meseci rekao da ćemo biti deo ovakvog turnira, mislili bi svi da smo se pogubili. Međutim, ovo je znak da idemo u pravom smeru kao klub. Velika je stvar biti deo ovakvog turnira. Veoma sam počastvovan", započeo je trener PAOK-a, Andrea Trinkijeri.

Potom je analizirao Partizan

"Verujem da će tim da napreduje, veoma je talentovan tim, imaju talentovane bekove, iskusne centre, na papiru to izgleda fantastično, ali na kraju krajeva za sve nas je jedini pokazatelj teren", jasan je bio Italijan.