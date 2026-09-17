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Svitni je bio velika zvezda Džordžtauna, a Njujork Niksi su ga 2003. godine izabrali kao devetog pika na NBA draftu, očekujući da će postati važan deo budućnosti franšize.

Vest o njegovoj smrti objavila je njegova supruga Indija na Fejsbuku, uz veoma emotivnu poruku posvećenu suprugu i ocu njihove dece.

"Duboko smo ožalošćeni što objavljujemo vest o smrti našeg voljenog Majkla. Poznavati Majka Svitniija značilo je voleti ga. Niko ga nije voleo više, a ni on nikoga nije voleo više od svoje porodice", napisala je ona.

Dodala je da su njihova deca bila „svetlost njegovog života“ i da je svakog dana nastojao da im pruži najbolji mogući život.

"Bio mi je najbolji prijatelj 30 godina, a suprug skoro 20. Nisam sigurna šta ćemo mi, ili ja, bez njega", navela je Indija.

Uzrok smrti za sada nije saopšten.

Svitni je u NBA ligi proveo nekoliko sezona. Za Njujork Nikse nastupao je dve sezone, nakon čega je trejdovan u Čikago Bulse. Tokom NBA karijere borio se i sa problemima sa telesnom težinom, ali je uprkos tome uspeo da zaigra u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu nakon što je kao deveti pik izabran na draftu..

Inače, Majk Svitni bio je deo čuvenog NBA drafta 2003. godine, jednog od najjačih draftova u istoriji lige. Njujork Niksi su ga tada izabrali kao devetog pika, samo nekoliko pozicija nakon što je Detroit Pistons kao drugog pika odabrao srpskog centra Darka Miličića.

Ispred njih je kao prvi pik izabran Lebron Džejms, dok su među prvih šest bili još Karmelo Entoni, Kris Boš i Dvejn Vejd.

Sam pogled na imena koja su birana te večeri dovoljno govori o generaciji kojoj je pripadao Svitni, ali i Miličić, koji je kao 18-godišnji Srbin tada napravio ogroman iskorak na NBA scenu.