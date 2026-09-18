Slušaj vest

Nikola Jokić nije sedeo skrštenih ruku dok je Denver ovog leta tražio pojačanje. Srpski as lično je pozvao Demara Derozana, a iskusni NBA veteran sada je otkrio koliko mu je značilo što su ga upravo Jokić i njegovi saigrači želeli u svojim redovima.

Derozan je u velikoj priči Mirin Fejder za "Atletik" govorio o dolasku u Denver, ali i o mnogo ličnijim stvarima - mentalnom zdravlju, budućnosti i životu nakon košarke.

Pre nego što je stavio potpis na ugovor sa Denver Nagetsima, Derozan je dobio pozive od Nikole Jokića, Džamala Mareja i Erona Gordona. Upravo činjenica da su ga igrači Denvera želeli u ekipi imala je uticaj na njegovu odluku.

Derozan je ovog leta potpisao jednogodišnji ugovor sa Denverom, nakon što ga je Sakramento otpustio. U Nagetse stiže kao šestostruki Ol-star igrač i veteran sa čak 17 sezona u NBA ligi iza sebe.

A kada je u pitanju Jokić, jasno je da srpski centar nije samo saigrač koji će sa Derozanom deliti parket. Njegov poziv bio je važna poruka iskusnom beku da je dobrodošao u svlačionicu.

1/7 Vidi galeriju Iskusni NBA as - DeMar Derozan Foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia, EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, Marty Jean-Louis / Sipa USA / Profimedia

Derozan otvoreno o mentalnom zdravlju

Ipak, njegova priča nije samo košarkaška.

Derozan već godinama otvoreno govori o mentalnom zdravlju. Još 2018. godine javno je govorio o svojoj depresiji, čime je postao jedan od najpoznatijih NBA igrača koji su odlučili da o toj temi govore bez zadrške.

Sada, pred svoju 18. NBA sezonu, Derozan sve više razmišlja i o tome šta će se dogoditi kada jednog dana više ne bude profesionalni košarkaš.

Posle odlaska iz Sakramenta počeo je da se pita koliko mu je još ostalo u NBA i šta ga čeka kada se reflektori ugase.

"Da li sam blizu kraja sa košarkom? Da li je to to? Šta me čeka dalje?" - razmišljao je Derozan, govoreći o budućnosti koja ga čeka posle parketa.

Ipak, umesto da se povuče u sebe, odlučio je da svoje iskustvo iskoristi kako bi pomogao drugima.

Pokrenuo je serijal "Dinners with DeMar", u kojem sa gostima razgovara o životu, emocijama i mentalnom zdravlju. Posebno želi da dopre do mladih muškaraca i dečaka koji se suočavaju sa osećajem izolacije i pritiskom da probleme moraju da rešavaju sami.

Derozan je godinama jedna od najglasnijih ličnosti NBA kada je ova tema u pitanju, a sada želi da njegov glas dopre još dalje.

Novi život u Denveru

Dolazak u Denver za Derozana zato predstavlja mnogo više od običnog transfera.

Prija mu mirniji život u Koloradu, a otkrio je i da trenutno traži kuću u Denveru. Novi grad i nova ekipa predstavljaju priliku za novi početak, kako na parketu, tako i van njega.

Prošle sezone je u dresu Sakramenta prosečno beležio 18,4 poena, 4,1 skok i 2,9 asistencija po utakmici.

Sada ga čeka potpuno novo poglavlje.

U svlačionici ga već čekaju Jokić, Marej i Gordon – upravo ljudi koji su mu se javili pre nego što je doneo odluku.