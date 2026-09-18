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Kakav koš Jama Madara!

Košarkaš Makabija iz Tel Aviva izveo je potez koji će se dugo prepričavati. U Superkupu Izraela, u gradskom derbiju protiv Hapoela, Madar je postigao neverovatnu trojku gotovo preko celog terena i izazvao erupciju oduševljenja u dvorani.

Makabi je na kraju slavio 101:83, ali će se meč mnogo više pamtiti po pogotku bivšeg plejmejkera Partizana.

1/8 Vidi galeriju Jam Madar Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT, Starsport©, Starsportphoto

Na samo sedam sekundi do kraja prvog poluvremena, Hapoel je imao loptu u svojim rukama i delovalo je da će bez problema privesti napad kraju.

A onda – šok!

Madar je uspeo da ukrade loptu rivalu iza leđa, praktično pred svojim košem. Nije mnogo razmišljao. Podigao je glavu, video da je vreme pri kraju i odlučio da šutne!

Lopta je letela gotovo celom dužinom terena...

I – UŠLA JE!

Direktno kroz obruč, bez ikakvog kontakta sa tablom!

Saigrači Makabija odmah su potrčali prema Madaru, a slavlje je bilo potpuno opravdano. Pogodak je podigao ekipu i publiku pred nastavak utakmice.

Posebnu težinu svemu daje činjenica da je Hapoel upravo Madarov bivši klub. Iz njegovih redova je ovog leta prešao u Makabi, a sada je protiv nekadašnjih saigrača priredio potez za pamćenje.

Madar je utakmicu završio sa 13 poena i sedam asistencija, čime je bio jedan od najzaslužnijih za trijumf Makabija.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Roman Sorkin sa 16 poena, dok je Bonzi Kolson dodao 13.

Kod Hapoela je glavnu reč vodio Vasilije Micić. Srpski reprezentativac upisao je 17 poena i 10 asistencija i tako zabeležio dabl-dabl, ali ni njegova odlična partija nije bila dovoljna da Hapoel izbegne ubedljiv poraz.

Den Oturu je dodao 13 poena.

Makabi je tako osvojio Superkup Izraela i poslao jasnu poruku pred novu sezonu, ali će trenutak koji će se najviše vrteti po društvenim mrežama svakako biti Madarova trojka praktično sa druge strane terena.

Ukradena lopta, pogled ka obruču i hladnokrvni šut preko celog terena – teško da je moglo spektakularnije.