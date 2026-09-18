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Dimitris Janakopulos očigledno ne odustaje od svoje velike želje - da jednog dana vidi Nikolu Jokića u dresu Panatinaikosa.

Vlasnik grčkog velikana ponovo je govorio o srpskom centru i još jednom pokazao koliko ga ceni, poručivši da bi učinio sve što je u njegovoj moći da ga dovede u Atinu.

U intervjuu za "Mozzart", Janakopulos je otkrio i koliko se njegov odnos prema NBA promenio upravo zbog Jokića. Grčki biznismen kaže da je prestao da prati najjaču ligu sveta kada je Majkl Džordan završio karijeru, ali da se ponovo zainteresovao kada je Jokić otišao u Ameriku.

"Gledajte, što se mene tiče, ja sam prestao da gledam NBA onog dana kada je Majkl Džordan prestao da tapka loptu. Ozbiljno. Počeo sam ponovo malo da gledam NBA kada je Jokić otišao tamo", rekao je Janakopulos.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

"Verujem da je među 10 najboljih svih vremena"

Tu se, međutim, nije zaustavio. Janakopulos je još jednom jasno stavio do znanja da Jokića ne doživljava samo kao velikog NBA igrača, već kao košarkaša koji pripada samom vrhu istorije ovog sporta.

"Verujem da je on među 10 najboljih igrača svih vremena. Voleo bih da ga vidim u dresu Panatinaikosa i uradiću sve što je u mojoj moći da pokušam da to ostvarim", poručio je vlasnik atinskog kluba.

I upravo tu ova priča dobija dodatnu težinu, jer Janakopulos nije ostao samo na željama i javnim izjavama. On je već napravio konkretan potez i pokušao da Jokića dovede u Panatinaikos.

Nije bila šala – Janakopulos zaista poslao ponudu

Nedavno je Janakopulos javno otkrio da je poslao ozbiljnu ponudu i Jokiću i Denveru, pokušavajući da otkupi poslednju godinu njegovog ugovora. Mnogi su u prvi mah pomislili da je reč o još jednoj bombastičnoj izjavi vlasnika Panatinaikosa, ali je onda stigla potvrda sa mesta koje je otklonilo sve dileme.

"Sve što je Dimitris izjavio u intervjuu za 'Euro Insiders', a vezano za ponudu Nikoli Jokiću je tačno", rekao je Ražnatović za Mozzart Sport.

A onda je dodao rečenicu koja je dodatno pokazala koliko je Janakopulos ozbiljno pristupio celoj priči:

"Za 30 godina bavljenja ovim poslom nisam se susreo sa takvom ponudom."

Ipak, bez obzira na veličinu ponude, Ražnatović je objasnio da je Jokiću odmah stavio do znanja da takva opcija nije nešto o čemu bi trebalo ozbiljno razmišljati. Jokić je i dalje vezan za Denver, a prelazak iz NBA u Evroligu u ovom trenutku ostaje praktično van realnih okvira.

1/13 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Starsport

Janakopulos ne krije: Jokić mu je opsesija

Janakopulosova fascinacija Jokićem nije nova. Vlasnik Panatinaikosa je i ranije javno govorio o Srbinu kao o igraču kog sanja da dovede, a na društvenim mrežama je čak objavljivao i fotomontaže Jokića u dresu grčkog kluba.

Kada je ranije govorio o svojoj želji, Janakopulos je bio još direktniji – poručivao je da će pokušati ponovo i da neće odustati od ideje da Jokića vidi u Atini.

Njegova najnovija izjava zato više deluje kao nastavak jedne već dobro poznate priče nego kao usputna želja. Panatinaikos je već pokušao, ponuda je postojala, Jokić je rekao "ne", ali Janakopulos očigledno nije stavio tačku.

"Kumara sve završava".

Posebno je pažnju privukao i završetak Janakopulosove izjave. Govoreći o tome koliko bi bilo teško realizovati transfer takve NBA zvezde, on je naglasio da politika oko cele priče nije jednostavna i da smatra da pitanje nije samo između klubova.

"Voleo bih da ga vidim u dresu Panatinaikosa i uradiću sve što je u mojoj moći da pokušam da to ostvarim. Politika oko toga je teška, jer ne mislim da je to stvar klubova. Mislim da je stvar u tome što NBA možda neće dozvoliti da tako velika zvezda ode. Ali, KUMARA sve završava", poručio je Janakopulos.