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Dimitris Janakopulos ima posebnu vezu sa Srbijom, a ona je nastala mnogo pre košarke i saradnje sa Željkom Obradovićem.

Vlasnik Panatinaikosa otkrio je kako je još tokom studija u Londonu zavoleo našu zemlju i stekao brojna prijateljstva sa Srbima.

Govorio je i o našim legendama koje su ostavile dubok trag u atinskom klubu, ali i povratku srpskog stručnjaka Željka Obradovića i velikim očekivanjima koja prate novu eru Panatinaikosa.

1/10 Vidi galeriju Dimitris Janakopulos Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Dimitris Janakopulos ima poseban odnos prema Srbiji, a ono što je posebno zanimljivo jeste da ta veza nije nastala zbog košarke. Vlasnik Panatinaikosa otkrio je da je našu zemlju zavoleo još tokom studentskih dana u Londonu, mnogo pre nego što je u njegov život ušao Željko Obradović i pre nego što je kroz Panatinaikos počeo da gradi snažne veze sa srpskom košarkom.

U intervjuu za Mozzart sport, Janakopulos je otvoreno govorio o Srbiji, ljudima koje je tamo upoznao i prijateljstvima koja je stekao. A onda je izgovorio rečenicu koja će posebno odjeknuti u Srbiji.

"Ja sam navijač Partizana u Srbiji."

Sve je počelo u Londonu

Janakopulos je ispričao da je tokom studija u Londonu imao cimera iz Srbije. Upravo taj period bio je početak njegove posebne povezanosti sa našom zemljom, jer je preko njega upoznao Srbiju i stekao veliki broj prijatelja.

Kako je sam naglasio, sve se to dogodilo mnogo pre košarke i mnogo pre Željka Obradovića. Zbog toga njegov odnos prema Srbiji, kako ga opisuje, nije posledica poslovnih ili sportskih veza, već nečega što je počelo mnogo ranije.

"Kada sam studirao u Londonu, cimer mi je bio Srbin. Od tada sam zavoleo Srbiju i stekao sam mnogo prijatelja. To je bilo mnogo pre košarke i mnogo pre trenera Željka", objasnio je Janakopulos.

I nije ostao na tome. Kada je upitan da li misli da je ljubav prema Srbiji obostrana, Janakopulos nije imao dilemu.

"Volim Srbiju, tako da mislim da je to obostrano."

"Da, zaista mislim da jeste. Da budem potpuno iskren, ja sam navijač Partizana u Srbiji", otkrio je gazda atinskog velikana.

Jedna legenda zauvek u njegovom srcu

Kada je razgovor prešao na srpske i jugoslovenske igrače koji su ostavili dubok trag u istoriji Panatinaikosa, Janakopulos je dobio zadatak da izdvoji samo jedno ime.

Nije želeo da se ograniči samo na Srbiju, već je odmah proširio izbor na prostor bivše Jugoslavije. A onda je bez mnogo razmišljanja izgovorio ime čoveka koji za njega ima posebno mesto.

Stojan Vranković.

"Zauvek, zauvek i zauvek u mom srcu", poručio je Janakopulos govoreći o legendarnom centru.

Vranković je jedan od igrača koji su ostavili dubok trag u istoriji Panatinaikosa, a Janakopulos ga očigledno i danas doživljava sa posebnom emocijom.

Tomašević ga osvojio – glavom!

U razgovoru su se potom pojavila i imena Nikole Pekovića, Dejana Tomaševića i Dušana Kecmana, igrača koji su nosili dresove i Partizana i Panatinaikosa.

Kada je trebalo da izdvoji još jednog favorita, Janakopulos je posebno naglasio Dejana Tomaševića.

Razlog? Njegov način igre.

Za Janakopulosa je Tomašević bio tip igrača koji nije zavisio samo od fizičkih sposobnosti, već je utakmicu čitao i rešavao inteligencijom. Upravo takve košarkaše grčki biznismen posebno ceni.

"Tomašević! On je igrao glavom“, istakao je Janakopulos, objašnjavajući da poštuje igrače koji više koriste inteligenciju nego fizičke predispozicije".

A onda – Željko se vratio

Janakopulos je otkrio da je duboko u sebi verovao da će se jednog dana dogoditi ono što je mnogima delovalo gotovo nezamislivo – da se Obradović vrati u Panatinaikos.

Za njega to nije bio običan transfer trenera, već nešto što je opisao kao sudbinu.

1/10 Vidi galeriju Promocija Željka Obradovića u Panatinaikosu Foto: Printscreen, Printscreen / Youtube / Panathinaikos BC

"Znao sam duboko u sebi da će se to jednog dana dogoditi, da će se vratiti ovde. To je sudbina. Veoma sam srećan što se to dogodilo ove godine. Nadam se da ćemo imati uspešne rezultate. Ali, kao što sam rekao i na konferenciji za štampu, za mene je već sama ova sezona uspeh", rekao je Janakopulos.

Sada, kada je povratak realizovan, Janakopulos kaže da je veoma srećan, ali istovremeno pokušava da smanji euforiju i ogromna očekivanja koja prate Obradovića.

Ne želi da prognozira titulu, jer smatra da u evropskoj košarci mnogo toga zavisi od faktora koji se ne mogu kontrolisati – zdravlja, forme, pa čak i sreće. Ipak, jasno je da dolazak Obradovića vidi kao ogromnu takmičarsku prednost.

"Imati trenera Željka uvek vam daje takmičarsku prednost. Imati dobar tim daje vam takmičarsku prednost", poručio je.

A kada je reč o ciljevima, Janakopulos nije želeo da ide predaleko. Panatinaikos, prema njegovim rečima, svakako treba da bude među glavnim kandidatima za trofej, ali sezona mora da se gradi korak po korak.