PRODAJA SEZONSKIH JE ZAVRŠENA! Partizan objavio TAČAN BROJ - evo koliko je ulaznica prodato za novu sezonu!
Partizan je saopštio da je završena prodaja sezonskih ulaznica za predstojeću sezonu.
Crno-beli su tom prilikom objavili i tačnu cifru prodatih sezonskih karata – 9.711 mesta biće rezervisano za vlasnike sezonskih ulaznica tokom nove takmičarske godine.
Uskoro kreće prodaja karata za Milano
Klub je najavio da će uskoro biti puštene u prodaju ulaznice za prvu utakmicu sezone.
Crno-beli će u Beogradskoj areni ugostiti Milano, a za ovaj meč vlasnici sezonskih ulaznica imaće popust od 30 odsto.
To će ujedno biti i prvi veliki test ekipe Đoana Penjaroje pred domaćom publikom.
Penjaroja dobio dobre vesti pred start
Partizan je tokom priprema ostavio dobar utisak. "Na AdmiralBet Open Air" turniru crno-beli su bili ubedljivi protiv Fuenlabrade i Bešiktaša, a nove provere očekuju ih u Atini, gde će u petak i subotu učestvovati na turniru "Pavlos Janakopulos".
Španski stručnjak trebalo bi da ima gotovo kompletan sastav na raspolaganju. U konkurenciji je i Itan Tompson, koji je prethodnog vikenda bio pošteđen, dok se Kevarijus Hejs oporavio od povrede i trebalo bi da bude spreman za početak sezone.
Paklen raspored odmah na startu
A ono što čeka Partizan na početku sezone daleko je od lakog.
Posle domaćeg duela sa Milanom, crno-beli kreću na seriju izuzetno zahtevnih gostovanja. Sledi put u Pariz, zatim u Minhen na megdan Bajernu, pa gostovanje Real Madridu.
Nakon toga Partizan će u Beogradskoj areni dočekati Panatinaikos, a potom ponovo putovati – ovog puta na gostovanje Fenerbahčeu.
Ni u ABA ligi početak neće biti ništa manje zanimljiv. Partizan će na startu regionalnog takmičenja dočekati Iliriju, a potom ga očekuju dueli sa Megom i Bečom.