Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Partizan je saopštio da je završena prodaja sezonskih ulaznica za predstojeću sezonu.

Crno-beli su tom prilikom objavili i tačnu cifru prodatih sezonskih karata – 9.711 mesta biće rezervisano za vlasnike sezonskih ulaznica tokom nove takmičarske godine.

Uskoro kreće prodaja karata za Milano

Klub je najavio da će uskoro biti puštene u prodaju ulaznice za prvu utakmicu sezone.

Crno-beli će u Beogradskoj areni ugostiti Milano, a za ovaj meč vlasnici sezonskih ulaznica imaće popust od 30 odsto.

To će ujedno biti i prvi veliki test ekipe Đoana Penjaroje pred domaćom publikom.

Penjaroja dobio dobre vesti pred start

Partizan je tokom priprema ostavio dobar utisak. "Na AdmiralBet Open Air" turniru crno-beli su bili ubedljivi protiv Fuenlabrade i Bešiktaša, a nove provere očekuju ih u Atini, gde će u petak i subotu učestvovati na turniru "Pavlos Janakopulos".

Španski stručnjak trebalo bi da ima gotovo kompletan sastav na raspolaganju. U konkurenciji je i Itan Tompson, koji je prethodnog vikenda bio pošteđen, dok se Kevarijus Hejs oporavio od povrede i trebalo bi da bude spreman za početak sezone.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Bešiktaš Open Air Foto: Andrija Sokovic/2026 Andrija Sokovic/Starsport ©

Paklen raspored odmah na startu

A ono što čeka Partizan na početku sezone daleko je od lakog.

Posle domaćeg duela sa Milanom, crno-beli kreću na seriju izuzetno zahtevnih gostovanja. Sledi put u Pariz, zatim u Minhen na megdan Bajernu, pa gostovanje Real Madridu.

Nakon toga Partizan će u Beogradskoj areni dočekati Panatinaikos, a potom ponovo putovati – ovog puta na gostovanje Fenerbahčeu.

Ni u ABA ligi početak neće biti ništa manje zanimljiv. Partizan će na startu regionalnog takmičenja dočekati Iliriju, a potom ga očekuju dueli sa Megom i Bečom.