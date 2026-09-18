Slušaj vest

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je da njegov trening centar u okviru hale "Aleksandar Nikolić" od danas nosi ime po legendarnom košarkašu crveno-belih Vladimiru Cvetkoviću.

1/4 Vidi galeriju Vladimir Cvetković trenažna hala Foto: KK Crvena Zvezda

"Mnogo je simbolike u ovom gestu. Vladimir Cvetković je jedan deo svoje prebogate poslovne karijere proveo upravo kao direktor Sportskog centra Tašmajdan, koji je zadužen za legendarni 'Pionir'", piše u saopštenju Crvene zvezde.

Cvetković je za košarkaški tim crveno-belih igrao od 1959. do 1972. godine.

Bio je kapiten crveno-belih, sa kojima je osvojio dve titule prvaka Jugoslavije i jedan trofej u nacionalnom kupu, a 18 godina je radio i kao funkcioner Fudbalskog kluba Crvena zvezda.

Drčelić je Cvetkovića nazvao "možda i najvećom figurom Crvene zvezde".

"Njegovim vizijama, pogledima i vernošću kako klub treba da izgleda se vodimo i danas u Košarkaškom klubu Crvena zvezda. Trening centar je možda sve ono što je bio Cvele - naša slavna prošlost, sadašnjost, ali je u svemu što je radio gledao i u budućnost. Ovo je samo jedan gest kojim želimo da ukažemo na još jedan način poštovanje zaostavštini Vladimira Cvetkovića", rekao je Drčelić, a preneo sajt kluba.

Pavlović je rekao da smatra da je ovaj potez ujedno i najlepši način da se sačuva sećanje na Cvetkovića.

"Hvala svima koji su svojim radom i zalaganjem doprineli izgradnji ovog centra, kao i svima koji su učestvovali u odluci da danas ponese ime Vladimira Cvetkovića", kazao je Pavlović.