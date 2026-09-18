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Partizan je poražen od PAOK-a u triler završnici (100:99) na turniru "Pavlos Janakopulos", ali mnogo važnije od samog rezultata jeste ono što je utakmica pokazala nekoliko dana pred početak Evrolige.

Crno-beli imaju određene dobre stvari, ali je bilo jasno da ekipa Đoana Penjaroje može i mora mnogo bolje, pre svega u odbrani.

1/4 Vidi galeriju KK Partizan - KK PAOK, Turnir Pavlos Janakopulos Foto: KK PARTIZAN

Ofanzivni principi nisu se značajno promenili u odnosu na prošlu sezonu. Penjaroja i dalje insistira na sličnim rešenjima, uz dosta kretanja lopte i pokušaja da se igra spusti u reket. To je posebno izraženo kada je Džekiri na parketu.

Istovremeno, crno-beli imaju i više širine na poziciji četiri. Nikola Tanasković i Derek Vilis mogu da razvuku odbranu i otvore prostor za igru spolja, što u određenim segmentima podseća na ono što je prošle sezone donosio Dilan Osetkovski. Ideja je jasna - visoki igrači treba da budu pretnja i u šutu, čime se otvara više prostora za bekove i igru pod košem.

Ipak, ako postoji segment u kojem Partizan mora da napravi najveći iskorak, onda je to odbrana.

Crno-beli su protiv PAOK-a imali problema sa prodorima i pomoći na strani. Kada bi prvi igrač probio svog čuvara, reakcija ostatka odbrane nije uvek bila pravovremena, pa je grčki tim dobijao previše prostora za lake poene. To je posebno koristio Džedi Osman, koji je uspevao da napada odbranu Partizana kroz igru jedan na jedan i prodore.

Zagrađivanje koša funkcionisalo je sasvim dobro sve do poslednje deonice, kada se skok crno-belih raspao. PAOK je u završnici dobijao druge prilike, dok Partizan nije uspevao da zadrži kontrolu koju je imao tokom većeg dela susreta. Upravo taj pad u završnici može da bude jedna od važnijih lekcija sa turnira.

U tom kontekstu posebno je važno šta će doneti Kevarijus Hejs. Amerikanac je pokazao kvalitet u odbrani, pokretljivost i potencijal za preuzimanja, ali je još uvek daleko od onoga što bi mogao da donese Partizanu u skoku i odbrani promenom čuvara. Treba imati u vidu i da je zbog povrede propustio turnir u Beogradu, pa mu je potrebno vreme da uhvati pravi ritam.

Bekovska linija takođe ostaje tema za razmišljanje

Uz Itana Tompsona, koji pokazuje kvalitet i veliku energiju u odbrani, Partizanu nedostaje još jedan bek koji bi mogao da donese konstantu na obe strane parketa. Tompson je pokazao trud i ozbiljan pristup u defanzivi, ali šut za sada nije bio na željenom nivou.

Kaljl Oleman je protiv PAOK-a imao dosta oscilacija. U odbrani je pokazao nizak nivo koncentracije, dok je u napadu bilo previše neodlučnosti. Za sada nije pokazao da može da bude prava zamena za Karlika Džonsa, koji je jedan od igrača od kojih se očekuje da nose ekipu. Ipak, važno je ponoviti - ovo su još uvek pripreme i vremena za napredak ima.

Luka Vildoza je, uz Karlika Džonsa, jedan od najiskusnijih igrača u ovom rosteru. Njegova sposobnost da kontroliše ritam i donese mirnoću biće veoma važna kada počnu utakmice Evrolige.

Lamar Stivens fizičkim karakteristikama i načinom igre može da podseti na Isaka Bongu, ali je za sada još uvek daleko od nivoa nemačkog reprezentativca. Protiv PAOK-a videla se određena neodlučnost, dok su ga rani problemi sa faulovima dodatno izbacili iz ritma.

Sa druge strane, Alesandro Pajola je odigrao svoju igru. Strpljiv u napadu, bez nepotrebnog forsiranja i sa jasnim odlukama, dok je u odbrani gotovo uvek bio angažovan. Takva stabilnost može da bude veoma važna u rosteru koji još traži potpuno jasne uloge.

Na kraju, poraz od PAOK-a ne treba posmatrati kao presudu, ali ga ni kao takvog ne treba zanemariti. Partizan je u Atini dobio još jedan važan test pred početak sezone i još jednom videlo se koliko prostora postoji za napredak.

U napadu postoje jasni principi, igra pod košem, širina sa visokih pozicija i nekoliko igrača sposobnih da preuzmu odgovornost. Međutim, odbrana, rotacije, pomoć i skok u završnici još nisu na nivou koji se očekuje od evroligaškog Partizana.

Prvi pravi test stiže 25. septembra od 20.45, kada Olimpija Milano dolazi u Beograd.

Do tada Penjaroja ima još nekoliko dana da popravi ono što je protiv PAOK-a bilo očigledno - Partizan ima potencijal, ali još uvek nije uigran tim.

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