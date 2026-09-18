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Košarkaši Partizana igraće za treće mesto osmom po redu memorijalnom turniru "Pavlos Janakopulos".

KK Partizan - KK PAOK, Turnir Pavlos Janakopulos Foto: KK PARTIZAN

Beogradski crno-beli su u polufinalu poraženi od bratskog kluba iz Soluna, ekipe PAOK-a, sa 99:100 ( (30:26, 24:26, 20:27, 25:21).

Partizan je poražen nakon triler završnice trojkom Fostera u poslednjoj sekundi meča.

Prethodno je tim iz Soluna igrao dosta strpljiv poslednji napad, prvobitno je bila ideja da se ide na produžetak, pošto je Nik Kalates išao na prodor i promašio, ali je PAOK zadržao posed nakon ofanzivnog skoka.

Kalates je iza leđa poslao pas u ćošak Fosteru, koji je nakon finte šutirao za tri poena i pogodio za ogromno slavlje košarkaša PAOK-a.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

U drugoj utakmici, od 20.15 časova sastaju se Panatinaikos i Burg.

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