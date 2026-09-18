Slušaj vest

Košarkaši Partizana nisu uspeli da se plasiraju u finale memorijalnog turnira "Pavlos Janakopulos" koji se igra u Atini.

Beogradski crno-beli poraženi su od bratskog PAOK-a košem u poslednjoj sekundi, pa će u subotu igrati za treće mesto.

KK Partizan - KK PAOK, Turnir Pavlos Janakopulos Foto: KK PARTIZAN

 Tokom meča u Telekom centru kamere su zabeležile zanimljiv detalj. Na tribinama se nalazila srpska odbojkašica Milica Tasić, supruga Partizanovog košarkašaLuke Vildoze.

Milica je u tom trenutku bila zaokupljena čuvanjem sina Tea koji će uskoro napuniti četiri meseca.

Milica Tasić
Foto: Printscrean

Srpska odbojkašica i argentinski košarkaš dobili su sina krajem maja.

Ne propustiteKošarkaNEMA IZGOVORA POSLE PORAZA! Penjaroja jasno rekao šta Partizan mora da popravi!
partizan-zvezda-aba-688176.JPG
KošarkaPOGLEDAJTE TROJKU KOJA JE PRESUDILA PARTIZANU: Crno-beli poraženi uz zvuk sirene u Atini
HSglrhdWMAAo0aG.jpeg
KošarkaPORAZ KOJI NE BOLI, ALI OTKRIVA MNOGO: Partizan još nije spreman za ono što ga čeka u Evroligi? Olmen kao "pao sa marsa", duva promaja u odbrani...
HSglrfBWYAAolbF.jpeg
KošarkaPARTIZANOVA TRAGEDIJA: Crno-beli primili trojku u poslednjoj sekundi i izgubili od bratskog PAOK-a
HSglrfDWYAA5IwO.jpeg

00:20
KK Partizan na turniru u Atini Izvor: Isntagram/partizanbc