Srpska odbojkašica i argentinski košarkaš dobili su sina krajem maja
Košarka
PRESLATKA SCENA NA PARTIZANOVOM MEČU: Lepa srpska odbojkašica sa sinom bodrila crno-bele
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Košarkaši Partizana nisu uspeli da se plasiraju u finale memorijalnog turnira "Pavlos Janakopulos" koji se igra u Atini.
Beogradski crno-beli poraženi su od bratskog PAOK-a košem u poslednjoj sekundi, pa će u subotu igrati za treće mesto.
KK Partizan - KK PAOK, Turnir Pavlos Janakopulos Foto: KK PARTIZAN
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Tokom meča u Telekom centru kamere su zabeležile zanimljiv detalj. Na tribinama se nalazila srpska odbojkašica Milica Tasić, supruga Partizanovog košarkašaLuke Vildoze.
Milica je u tom trenutku bila zaokupljena čuvanjem sina Tea koji će uskoro napuniti četiri meseca.
Foto: Printscrean
Srpska odbojkašica i argentinski košarkaš dobili su sina krajem maja.
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