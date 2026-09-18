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Košarkaši Partizana poraženi su od PAOK-a na pripremnom turniru u Atini (100:99), a trener crno-belih Đoan Penjaroja nakon utakmice istakao je da rezultat u ovoj fazi priprema nije u prvom planu.

Španski stručnjak posebno je apostrofirao probleme u odbrani, ali i naglasio da je ovakav meč važan kako bi ekipa uočila nedostatke.

1/4 Vidi galeriju KK Partizan - KK PAOK, Turnir Pavlos Janakopulos Foto: KK PARTIZAN

- Ovo je dobra utakmica za nas, da naučimo različite situacije kroz igru. Jasno je da želimo da pobedimo, ali to sada nije najvažnije. Bolje je izgubiti meč na ovakav način danas nego u zvaničnoj utakmici. Mislim da smo pokazali i dobre i loše stvari. Posebno u odbrani, igrali smo mekano, naročito u prve tri četvrtine. U poslednjoj deonici verovatno je trebalo bolje da iskontrolišemo defanzivni skok - rekao je Penjaroja.

Trener Partizana zadovoljan je načinom na koji ekipa radi, ali svestan je da je pred crno-belima još mnogo posla.

- Trebaće nam vremena, ali srećan sam. Imamo prave radnike. Atmosfera je dobra, ali moramo da učimo jer je takmičenje koje nas čeka preteško i moramo svesti greške na minimum.

Penjaroja se osvrnuo i na završnicu utakmice, kada je Partizan napravio grešku, a potom dozvolio rivalu ofanzivni skok i otvorenu trojku.

- Jeste, to je greška, ali nije najvažnija stvar. Posle toga je usledio važan ofanzivni skok rivala za otvorenu trojku. Jasno je da je to bila bitna izgubljena lopta, ali danas to nije presudno - dodao je španski trener.

Na kraju je imao reči hvale i za PAOK, koji vidi kao jednog od ozbiljnih kandidata za visoke domete u Evrokupu.

- PAOK je jedan od najozbiljnijih kandidata za osvajanje Evrokupa. Imaju odličnog trenera, veoma dobar tim i neverovatan budžet za nivo Evrokupa. Verovatno su i jedni od pretendenata za plasman u Evroligu sledeće sezone - zaključio je Penjaroja.

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