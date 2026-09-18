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Košarkaši Partizana igraće za treće mesto osmom po redu memorijalnom turniru "Pavlos Janakopulos".

1/4 Vidi galeriju KK Partizan - KK PAOK, Turnir Pavlos Janakopulos Foto: KK PARTIZAN

Svoje impresije posle meča izneo je novo pojačanje Partizana Kajl Olmen.

“Dopada mi se naš ritam. Mislim da smo rivalu dozvolili previše ofanzivnih skokova i zbog toga izgubili utakmicu. Ipak, dopada mi se ritam, kao i gotovo sve ostalo“, rekao je Olmen.

Američki plejmejker smatra da Partizanu nije nedostajalo sreće u završnici.

“Ne bih rekao da je bila sreća. Dozvolili smo im previše ofanzivnih skokova i mislim da smo tu izgubili utakmicu, jer smo im pružili dodatne prilike,” dodao je Olmen i istakao da veruje u bolji igru svog tima već na sutrašnjem meču protiv poraženog iz duela između Burga i Panatinaikosa.

Olmen se sve više navikava na nove saigrače i novu sredinu, prvi put će sa Partizanom zaigrati Evroligu.

“Drugačije je. Proveo sam tri godine u Turskoj, pa mi je potrebno vreme da se prilagodim. Prošle sezone igrao sam u Evrokupu, tako da je sada drugačiji nivo, druga zemlja, drugačiji način rada trenera… Gotovo sve je drugačije i još se privikavam.“

Spreman je da da sve od sebe.

“Samo želim da budem ono što jesam, da igram najbolje što mogu, uklopim se u ekipu i pomognem joj koliko god mogu. To je, uglavnom, sve,” zaključio je Kajl Olmen.