KALATES OTKRIO ISTINU O ODLASKU IZ PARTIZANA: "Želeo sam da ostanem, ali su nestali tokom pregovora"!
Nik Kalates ovog leta napustio je Partizan i karijeru nastavio u PAOK-u, a već na pripremnom turniru u Atini sastao se sa bivšim klubom - i slavio rezultatom 100:99.
Grčki tim je pobedio trojkom Markusa Fostera sa zvukom sirene, a upravo je Kalates asistirao za pobednički koš. Iskusni plejmejker je posle utakmice govorio o Partizanu, PAOK-u, Đoanu Penjaroji, ali i pregovorima oko njegovog ostanka u Beogradu.
Kalates je jasno poručio da je želeo da ostane u crno-belom dresu, ali da druga strana nije imala istu želju.
- Želeo sam da ostanem, 100 odsto. Ali nisu to želeli tokom perioda kada su pregovori trajali. Mislim da su tada malo nestali - rekao je Kalates za "Mozzartsport".
Ipak, Grk nema loše emocije zbog rastanka sa Partizanom.
- Nema ljutnje. Za mene je velika stvar i blagoslov što sam imao priliku da igram za Partizan i veoma sam uzbuđen što ću igrati za PAOK - istakao je Grk.
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