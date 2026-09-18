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Nik Kalates ovog leta napustio je Partizan i karijeru nastavio u PAOK-u, a već na pripremnom turniru u Atini sastao se sa bivšim klubom - i slavio rezultatom 100:99.

Grčki tim je pobedio trojkom Markusa Fostera sa zvukom sirene, a upravo je Kalates asistirao za pobednički koš. Iskusni plejmejker je posle utakmice govorio o Partizanu, PAOK-u, Đoanu Penjaroji, ali i pregovorima oko njegovog ostanka u Beogradu.

1/8 Vidi galeriju nik kalates Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Kalates je jasno poručio da je želeo da ostane u crno-belom dresu, ali da druga strana nije imala istu želju.

- Želeo sam da ostanem, 100 odsto. Ali nisu to želeli tokom perioda kada su pregovori trajali. Mislim da su tada malo nestali - rekao je Kalates za "Mozzartsport".

Ipak, Grk nema loše emocije zbog rastanka sa Partizanom.

- Nema ljutnje. Za mene je velika stvar i blagoslov što sam imao priliku da igram za Partizan i veoma sam uzbuđen što ću igrati za PAOK - istakao je Grk.

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