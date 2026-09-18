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Košarkaši Partizana igraće za treće mesto osmom po redu memorijalnom turniru "Pavlos Janakopulos".

1/4 Vidi galeriju KK Partizan - KK PAOK, Turnir Pavlos Janakopulos Foto: KK PARTIZAN

Svoje impresije nakon dramatičnog trijumfa svog tima izneo je trener PAOK-a Andrea Trinkijeri.

"Sve je rečeno. Velika pobeda u predsezoni. Kraj. Mentalitet je važan. Partizan je igrao čvrstu košarku i promašili smo neke šuteve zbog toga. Ovo je prijateljska utakmica, ne treba da se uzdižemo, ali je važno što smo se borili za ovaj dres, težak dres na našim ramenima. Trener može da radi na raznim aspektima utakmice, kako odbrani, tako i napadu, ali predsezona za mene je za standarde. Moj tim je neke stvari radio veoma dobro", rekao je Trinkijeri.

Šta su igrači naučili od njega?

"Možda ja treba da naučim nešto od njih...Njima ovakva utakmica nije potrebna da bi se zapalili. Oni su već takvi, stalno su na maksimumu. Ja samo moram da uradim sve što mogu kako bi moja ekipa nastavila da radi i napreduje. Znate, biti trener ekipe koja ima ovakve navijače isto je kao biti trener Panatinaikosa, Olimpijakosa ili Fenerbahčea. Imaju navijačku bazu koja vas tera da idete preko sopstvenih granica. Ja samo moram da guram svoje igrače da pruže najbolje što imaju. Ostalo će doći", rekao je Andrea.

O Niku Kalatesu...

"Mislim da još imamo neke stvari koje treba da uglancamo. Mislim da je Nik večeras odigrao tragično. Promašio je pet zicera. Sutra ujutru u sedam imaće trening zicera. Znate, Mikan dril, mali horog desnom, pa levom rukom. Ali kada dođemo do dodavanja, tu je Bog. Čarobnjak", rekao je Trinkijeri.

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