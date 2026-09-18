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Džered Batler je tokom pripremnog perioda trebalo da bude jedno od rešenja Crvene zvezde, ali ono što je pokazao do sada, a naročito protiv Arisa u "Pioniru" (91:87), nimalo ne uliva poverenje pred početak Evrolige.

Američki bek je protiv grčkog tima delovao potpuno bez ideje i agresivnosti. Nije uspevao da pronađe ritam, teško je dolazio do dobrih pozicija, a posebno zabrinjavaju procenti šuta. Kada se na to dodaju i raniji pripremni mečevi u kojima takođe nije pokazao kontinuitet, jasno je da Batler trenutno nije ni blizu izdanja koje se od njega očekuje.

1/5 Vidi galeriju Džered Batler u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Protiv Arisa je njegov problem bio mnogo širi od samog šuta. Nedostajali su energija i odlučnost, a u trenucima kada je Zvezdi bio potreban igrač koji će preuzeti odgovornost, Batler nije uspevao da pronađe pravo rešenje.

Naravno, treba imati u vidu da je reč o pripremnom periodu. Forma se tek brusi, igrači se još uvek uigravaju, a trener Ibon Navaro traži idealne rotacije i uloge. Jedna loša utakmica zato ne bi trebalo da bude razlog za bilo kakve velike zaključke.

Problem je, međutim, što nije u pitanju samo jedna utakmica...

Batler je kroz dosadašnji pripremni period ostavio utisak igrača koji se još uvek traži. A vremena za traženje polako ponestaje. Crvena zvezda već 24. septembra dočekuje Žalgiris u Beogradskoj areni, a Evroliga ne ostavlja mnogo prostora za čekanje da se neko „probudi“.

1/7 Vidi galeriju Džered Batler Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Navaro bi svakako trebalo da nastavi da daje priliku Batleru, ali istovremeno mora da pronađe način da iz njega izvuče ono zbog čega je doveden. Potrebni su mu jasnija uloga, više agresivnosti i mnogo veća sigurnost u igri. U suprotnom, Zvezda bi mogla da dobije ozbiljan problem u bekovskoj liniji već na startu sezone.

Jer, pripreme jesu pripreme i rezultat nije u prvom planu. Ali one ipak služe da se vidi ko je spreman za ono što dolazi.

A ono što dolazi jeste Žalgiris - i Zvezdi će biti potreban onaj stari Džered Batler.

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