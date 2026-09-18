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Crvena zvezda je u dvorani "Aleksandar Nikolić" savladala Aris sa 91:84 i tako se revanširala grčkom timu za nedavni težak poraz na Kipru od čak 24 poena razlike.

1/6 Vidi galeriju Crvena zvezda - Aris Foto: Pedja Milosavljevic

Trener crveno-belih Ibon Navaro bio je zadovoljan prikazanim na ovom meču.

"Ne zbog rezultata, već jer smo ispunili neke ciljeve. Imali smo samo pet izgubljenih lopti u poslednjih 10 minuta. Rizikovali smo, hteli smo da nametnemo ritam. Treba da analiziramo. Jedan od ciljeva je da igramo bolje u završnici, naročito u tranziciji", rekao je Navaro.

Upitan je da li je tim spreman za evroligaške okršaje.

"Ako pitate 20 trenera u Evroligi da li su spremni, svi će vam reći ne. Sa 11 treninga ne možete biti spremni. Treba nam vreme, moramo da treniramo. Da u najboljoj mogućoj situaciji dočekamo prvi meč. Navijači nam pomažu sa ovom energijom. U najmanju ruku ćemo se nadmetati sa Žalgirisom", dodao je španski stručnjak.

Tim nije u najboljem stanju.

"Neki problemi postoje. Neki su se vratili nakon što su bili bolesni prethodnih dana. Možemo samo da cenimo igrače koji su se danas pojavili. Treba nam više igrača u formi", otvoren je Navarno.

Stanje Semija Odželeja.

"Semi je izvrnuo zglob, optimistični smo da će biti sa timom što pre. Ali, ako nije na nivou da nam pomogne, neće igrati. Ne možemo da rizikujemo jer onda ga izgubite na mesec dana. Moramo da budemo pametni", zaključio je Navaro.