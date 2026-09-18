ŽELJKO OBRADOVIĆ "ESKIVIRAO" PARTIZAN: Ništa od velikog duela u Atini...
To automatski znači da će se sutra u finalu sastati sa PAOK-om, a ne sa Partizanom, koji je ranije večeras poražen u prvom polufinalnom meču upravo od tima iz Soluna.
Samim tim, propuštena je idealna prilika da se Željko Obradović prvi put sastane sa svojim bivšim timom.
Međutim neće se dugo čekati na okršaj Panatinaikosa i Partizana, pošto je on na programu već početkom oktobra u Evroligi.
Panatinaikos za razliku od Partizana nije dopustio iznenađenje. Od samog starta je vodio protiv Burga, prvu deonicu je rešio sa 25:10 i tako nagovestio da Francuzi nemaju šta da traže na ovom meču.
Do poluvremena je razlika narasla i do +20, da bi u nastavku meča Zeleni samo "odradili" posao.
Meč za treće mesto između Partizana i Burga se igra u subotu od 16.00 časova, a finale je na programu od 19.00 časova i u njemu se sastaju Panatinaikos i PAOK.