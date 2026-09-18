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To automatski znači da će se sutra u finalu sastati sa PAOK-om, a ne sa Partizanom, koji je ranije večeras poražen u prvom polufinalnom meču upravo od tima iz Soluna.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović se vratio u Panatinaikos Foto: Intime p.a./INTIME NEWS, Srdjan Stevanovic ©/2026 Starsport.rs ©

Samim tim, propuštena je idealna prilika da se Željko Obradović prvi put sastane sa svojim bivšim timom.

Međutim neće se dugo čekati na okršaj Panatinaikosa i Partizana, pošto je on na programu već početkom oktobra u Evroligi.

Panatinaikos za razliku od Partizana nije dopustio iznenađenje. Od samog starta je vodio protiv Burga, prvu deonicu je rešio sa 25:10 i tako nagovestio da Francuzi nemaju šta da traže na ovom meču.

Do poluvremena je razlika narasla i do +20, da bi u nastavku meča Zeleni samo "odradili" posao.

Meč za treće mesto između Partizana i Burga se igra u subotu od 16.00 časova, a finale je na programu od 19.00 časova i u njemu se sastaju Panatinaikos i PAOK.