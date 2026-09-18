"Drugačija utakmica kako smo i očekivali da će biti. Zvezdu smo pobedili 24 razlike i znali da će sada biti fizički zahtevna utakmica i to nije neobično. Jako sam zadovoljan što su moji momci pokazali karakter i kontrolisali utakmicu. Zvezda je dobar tim sa dobrim igračima. Odgovorili su nam i uspeli smo da se vratimo na poen razlike, bili smo tu i Čima Moneke je imao sreće da lopta uđe u koš. Bila je to dobra utakmica i video sam šta je trebalo da vidim. Visok nivo, imamo mnogo toga da ispravimo, pogotovo u odbrani", rekao je Spanulis.