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Kajonte Džordž i Juta Džez dogovorili su petogodišnje produženje saradnje vredno 157,5 miliona dolara.

Informaciju je objavio Šems Čaranija sa ESPN-a, navodeći da su dve strane dogovor postigle u petak.

Džordž je izabran na draftu 2023. godine kao 16. pik, izborom koji je Juta dobila od Minesota Timbervulvsa u trejdu Rudija Gobera. Za samo tri godine razvio se u jednog od najvažnijih igrača franšize.

Dvadesetdvogodišnji bek iz sezone u sezonu napreduje kada je u pitanju efikasnost u napadu. U sezoni 2025/26 beležio je prosečno 23,6 poena uz 45,6 odsto šuta iz igre, 37,1 odsto za tri poena i 6,1 asistenciju po utakmici, a počeo je 54 meča.

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