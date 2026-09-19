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Majkl Porter Džunior i Nikola Jokić godinama su bili saigrači u Denveru, a zajedno su stigli i do najvećeg uspeha u karijerama – osvojili su NBA šampionsku titulu 2023. godine.

Dok su delili svlačionicu, Porter i Jokić bili su u sjajnim odnosima, a Amerikanac je jednom prilikom od srpskog asa pokušao da dobije i "ljubavni" savet.

Naime, Porter je od Jokića tražio pomoć oko toga kako da priđe Srpkinji.

- Samo sam mu rekao: Ej, kako da joj priđem? Šta one vole? Kakve su Srpkinje i žene slovenskih korena? - ispričao je Porter Džunior u podkastu „One Night with Steiny“.

Njegova priča izazvala je salvu smeha među voditeljima, a posebno ih je nasmejao nastavak. Obično svako pitanje ima svoj odgovor, ali...

- Ništa mi nije odgovorio - rekao je Porter Džunior, prepričavajući kako je Jokić reagovao na njegovo pitanje.

1/7 Vidi galeriju Majkl Porter Džunior Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Iako od dvostrukog MVP-ja nije uspeo da dobije konkretan savet, Porter je ovom anegdotom pokazao koliko je njihovo prijateljstvo bilo opušteno i van košarkaškog terena.