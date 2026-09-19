"NIKOLA, KAKO DA SMUVAM SRPKINJU?" Jokić dobio ludo pitanje od saigrača, a ono što mu je "odgovorio" potpuno je genijalno
Majkl Porter Džunior i Nikola Jokić godinama su bili saigrači u Denveru, a zajedno su stigli i do najvećeg uspeha u karijerama – osvojili su NBA šampionsku titulu 2023. godine.
Dok su delili svlačionicu, Porter i Jokić bili su u sjajnim odnosima, a Amerikanac je jednom prilikom od srpskog asa pokušao da dobije i "ljubavni" savet.
Naime, Porter je od Jokića tražio pomoć oko toga kako da priđe Srpkinji.
- Samo sam mu rekao: Ej, kako da joj priđem? Šta one vole? Kakve su Srpkinje i žene slovenskih korena? - ispričao je Porter Džunior u podkastu „One Night with Steiny“.
Njegova priča izazvala je salvu smeha među voditeljima, a posebno ih je nasmejao nastavak. Obično svako pitanje ima svoj odgovor, ali...
- Ništa mi nije odgovorio - rekao je Porter Džunior, prepričavajući kako je Jokić reagovao na njegovo pitanje.
Iako od dvostrukog MVP-ja nije uspeo da dobije konkretan savet, Porter je ovom anegdotom pokazao koliko je njihovo prijateljstvo bilo opušteno i van košarkaškog terena.