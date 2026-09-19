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Matijas Lesor ponovo je u centru pažnje navijača Partizana. Francuski centar, koji trenutno nastupa za Panatinaikos i ponovo sarađuje sa Željkom Obradovićem, otvoreno je govorio o svojoj budućnosti i poslao poruku koja će posebno obradovati Grobare.

Lesor nije isključio mogućnost da se jednog dana vrati u Partizan!

Francuz je u razgovoru za Mozzart Sport pričao o odnosu koji i dalje ima sa crno-belima, a kada je upitan o mogućnosti da se njegovi putevi ponovo ukrste sa klubom iz Humske, njegov odgovor bio je veoma jasan.

„Nadam se da će se možda naši putevi ponovo ukrstiti. Srećan sam ovde u Panatinaikosu. Želim da ostanem ovde što je duže moguće, ali ako ne budem ovde, Partizan je jedno od mesta na kojima želim da budem. Videćemo kako će se stvari odvijati, ali za mene je uvek zadovoljstvo da odem tamo, pokažem ljubav navijačima i ponovo im pružim podršku ove godine“, rekao je Lesor.

1/6 Vidi galeriju Matijas Lesor i Željko Obradović Foto: Starsport

Lesor je u Beogradu radio upravo sa Željkom Obradovićem, a njih dvojica su sada ponovo zajedno u Atini. Francuski centar ne krije koliko mu je značila saradnja sa srpskim stručnjakom.

„Kada igraš za Željka Obradovića, to je nešto što ostaje sa tobom zauvek. Verujem da svaki igrač koji je igrao pod Željkovim vođstvom i koji je želeo da uči od njega nosi nešto što ostaje sa njim zauvek“, istakao je Lesor.

Koliko mu Partizan i dalje znači, najbolje govore njegove reči o odnosu sa klubom i navijačima.

„Veza koju imam sa ljudima tamo je neraskidiva. Ne samo sa navijačima, već i sa organizacijom. Mnogo toga se promenilo od kada sam bio tamo, ali i dalje kada vidim neka lica, odmah mi izmame osmeh. To su mesta koja će zauvek biti u mom srcu. Na isti način na koji oni vole mene, ja volim njih.“

Lesor priznaje da i dalje prati Partizan kad god mu se ukaže prilika.

„Svaki put kada odem tamo, naježim se. Svaki put kada imam priliku da gledam njihovu utakmicu, gledam je. Svaki put kada imam priliku da im pokažem svoju ljubav, uradim to. Kao što sam rekao, to je mesto koje će zauvek biti u mom srcu.“