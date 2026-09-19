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Sudije ABA lige obratile su javnosti službenim dopisom pred početak nove takmičarske sezone. U saopštenju, iza kojeg stoji 63 arbitra, navodi se da je cilj da se razjasne stvari i tačno informiše košarkaška javnost o njihovim uslovima rada.

Pismo sudija stiže uoči starta sezone 2026/2027. i promenama koje su se dogodile u rukovođenju ABA ligom.

Ibrahim Erkan je imenovan za novog sportskog direktora, za funkciju komesara za delegiranje i predsednika sudijske komisije izabran je Migel Anhel Perez, dok je za novog disciplinskog sudiju izabran Robert Brdar.

Pismo sudija ABA lige prenosimo u celosti.

"Sudije ABA lige već godinama teže da uspostave ozbiljnu i konstruktivnu komunikaciju s Ligom o uslovima rada. Nažalost, stvarnog dijaloga gotovo da nema. Umesto partnerskog odnosa često se stvara utisak da su sudije manje važan deo takičenja kojem se odluke jednostavno saopštavaju. Dokument koji smo dostavili Ligi sadržava predloge, a ne ultimatume. Svrha je predloga da se o njima razgovara, pregovara i traži kompromis. Ne tvrdimo da svi naši predlozi moraju biti prihvaćeni, ali spremni smo o njima da razgovaramo i tražimo zajedničko rešenje. Međutim, s njihove strane do danas nije bilo stvarnih pregovora. ABA liga s postojećim sudijama nije ni pokušala da otvori ozbiljne pregovore o uslovima njihovog angažmana. Umesto toga, suočavamo se s ultimativnim porukama i pretnjama brisanjem sudija s liste. U tom kontekstu posebno iznenađuje najnoviji potez ABA lige – javni poziv za prijave za mesto ABA ligaškog sudije. Dok s postojećim sudijama Liga nije pokušala da pregovara o njihovim uslovima, istovremeno u javnom pozivu potencijalnim, zasad potpuno nepoznatim kandidatima nudi poboljšane uslove angažmana.



Posebno je zanimljivo da u istom tom pozivu ABA liga samu sebe opisuje kao 'jednu od najprestižnijih košarkaških liga u Evropi'. Teško je, međutim, prepoznati standarde jedne od najprestižnijih evropskih liga u potezu kojim se, bez prethodnog pokušaja pregovora s vlastitim postojećim sudijskim kadrom, javno traži novi sudijski kadar i istovremeno novim, nepoznatim kandidatima nude poboljšani uslovi. Takav potez nije u skladu s ozbiljnošću i standardima koje bi, prema vlastitim rečima, ABA liga trebalo da predstavlja. Ako se Liga zaista smatra jednim od najprestižnijih takmičenja u Evropi, onda bi upravo takav standard trebalo pokazivati i u odnosu prema ljudima koji to godinama čine mogućim. Postojećim sudijama, koji su godinama dokazivali svoj kvalitet i vodili utakmice ABA lige, nije ponuđen ni razgovor, dok se istovremeno prema nepoznatim kandidatima izlazi s poboljšanim uslovima. Time se ne šalje poruka da se cene iskustvo, kvalitet i kontinuitet, već se stvara utisak da je dovoljno pronaći nove kandidate koji su spremni da prihvate ponuđene uslove. Takav pristup podseća na načelo 'daj šta daš' i otvara ozbiljno pitanje kriterijuma kojima se Liga vodi kada je reč o kvalitetu vlastitog sudijskog kadra", navodi se u dopisuju arbitara.

U saopštenju stoji da "postojeće sudije nisu anonimni kandidati s tržišta koje se može zameniti preko noći".

"Reč je o sudijama koji su godinama sticali iskustvo u ABA ligi i međunarodnim takmičenjima i svojim radom učestvovali u izgradnji standarda ovog takmičenja. Takav način komunikacije i postupanja smatramo neprihvatljivim za takmičenje koje želi biti u vrhu evropske košarke. Naš cilj nije konflikt niti ugrožavanje takmičenja. Želimo isključivo da poboljšamo uslove rada i odnos prema sudijama", navodi se u saopštenju.

"Trenutna naknada u ABA 1 ligi iznosi 562,50 evra bruto po utakmici, a u ABA 2 ligi 281,25 evra bruto, što znači da je stvarni neto prihod još znatno niži. Pritom ne smemo zanemariti ni činjenicu da su sudijama prethodnih godina više puta iznošena obećanja i najave o povećanju naknada koja do danas nisu u celosti ostvarena. Upravo je to jedan od razloga zbog kojeg su postojeće sudije odlučile da otvore pitanje svojih uslova i zatražile da se o njima napokon ozbiljno razgovara. Za poređenje, naknade u pojedinim nacionalnim prvenstvima iznose približno 1.035 evra u Francuskoj, 1.071 evro u Nemačkoj, uključujući PDV i porez na dohodak, 1.338 evra bruto u Italiji, i 870 evra neto u Turskoj. U Španiji sudije najvišeg ranga imaju ugovor vredan oko 90.000 evra po sezoni, uz dodatnih 1.290 evra bruto po utakmici. Posebno treba naglasiti da je reč o nacionalnim ligama, dok je ABA liga danas izrazito međunarodno takmičenje. Ulaskom klubova iz Dubaija, Kluža, Beča i Bratislave dodatno su porasli zahtevi prema sudijama, udaljenosti, broj putovanja i vreme provedeno van kuće. Istovremeno, ABA liga okuplja klubove koji nastupaju u Evroligi, Evrokupu i Ligi šampiona, pa želi da se pozicionira među najbolje lige u Evropi. Zato smatramo legitimnim da postavimo jednostavno pitanje: ako se od sudija očekuje evropski nivo profesionalnosti, odgovornosti i kvaliteta, zar nije logično da i njihovi uslovi rada prate evropski nivo takmičenja?", navode Sudije ABA uz napomenu "ne tražimo da Liga jednostavno prihvati sve što smo predložili, tražimo ono što je u svakoj ozbiljnoj profesionalnoj organizaciji normalno - razgovor i pregovore".

"Za kompromis su potrebne dve strane. Stoga ovim putem jasno zahtevamo da ABA liga bez odgađanja pristupi ozbiljnim i konkretnim pregovorima s predstavnicima postojećih ABA ligaških sudaca o uslovima njihova angažmana u nadolazećoj sezoni. Spremni smo da pristupimo pregovorima odmah. Očekujemo da Liga iskaže jednaku spremnost i predloži konkretan termin za sastanak. Javni poziv za nove sudije ne može biti zamena za pregovore s postojećim sudijama, pogotovo kada se istim tim pozivom nepoznatim kandidatima nude poboljšani uslovi, dok s postojećim sudijama o njihovim uslovima nije ni pokušano da se pregovara".

"Ako je ABA liga zaista jedna od najprestižnijih liga u Evropi, onda očekujemo da se tako ponaša i prema svojim sudijama. Ozbiljnost i kvalitet takmičenja ne dokazuju se javnim pozivima za popunjavanje liste, nego sposobnošću da se s vlastitim, dokazanim kadrom sedne za sto, razgovara i postigne dogovor. Ne želimo da budemo problem ABA lige. Želimo da budemo njen partner i zajedno radimo na tome da Liga bude bolja za klubove, igrače, trenere, sudije i sve koji su njen deo", stoji u saopštenju sudija ABA lige.