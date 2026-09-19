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Muška reprezentacija Srbije u basketu 3x3 za igrače do 23 godine poražena je od Litvanije rezultatom 22:15 u polufinalu Svetskog prvenstva. Naš tim od samog starta nije uspeo da nametne sopstveni ritam i tokom čitavog susreta jurio je zaostatak. Iako je tim u više navrata uspevao da dođe do izjednačenja, završnica meča u potpunosti je pripala rivalu.

1/5 Vidi galeriju Srbija - Litvanija Svetsko prvenstvo u basketu 3x3 za igrače do 23 godine Foto: Printscreen / Arena sport

Srbija će se za treće mesto boriti od 14:05 časova protiv poraženog iz meča Letonija - Austrija.

Iako se Srbija prošetala u grupnoj fazi, u četvrtfinalu i polufinalu bilo je jasno da je pred "Orlićima" težak zadatak. Nakon što je Francuska dobrano namučila naš tim, intenzivan meč viđen je i sa Litvanijom. Da je meč bio jak govori i tajm-aut posle četiri minuta igre, kada je na semaforu stajao rezultat 6:4 za rivala.

Naš tim je pokušavao, ali je vrlo često promašivao u šutu za dva poena, dok je Litvanija dosta slobodnije otvorila susret i održavala blagu prednost. Problem našeg tima bio je i rani izlazak iz bonusa, ali je razigrani Vuk Vukićević uspevao da pronađe načine da „Orlići” ostanu konkurentni.

Srbija se nije snalazila u zagrađivanju rivala, nije dolazila do lakih poena, a u kombinaciji sa čvrstom odbranom koja rivala šalje na liniju penala - ostala je bez finala Svetskog prvenstva.

Vuk Vukićević je meč završio sa osam poena, Lazar Kovačević je postigao četiri, Miloš Cvrkotić dva, a Marko Đorđević jedan. Litvance je vodio razigrani Paulijus Velutis sa 11 poena.

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