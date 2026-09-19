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Nemački reprezentativac i svetski šampion Isak Bonga polako postaje jedan od ključnih igrača Panatinaikosa nakon letošnjeg prelaska iz Partizana. Dolazak u Atinu vidi kao idealnu priliku za dalji napredak u karijeri, što ističe od prvog dana.

Govoreći o uslovima u novom klubu, doskorašnji prvotimac Partizana naglasio je da je trener Željko Obradović imao izuzetno važnu ulogu u njegovoj odluci.

"Mnogo toga je uticalo da pređem u Panatinaikos. Trener je, naravno, jedan od razloga. Tu su i organizacija tima i njihova velika ambicija da osvoje sve. Mislim da je sve to zajedno doprinelo tome da dođem ovde", poručio je Bonga.

Detalji u radu Željka Obradovića

Osvrćući se na metodologiju rada i saradnju sa Željkom Obradovićem, Bonga je istakao da trener crno-belih insistira na detaljima i njihovom primenjivanju na osnovne elemente igre.

1/10 Vidi galeriju Isak Bonga u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©/2025, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Kad ih usvojiš, igra postaje mnogo lakša. Naročito je nezgodno kada više puta ponoviš istu grešku. Jednom može da se toleriše", naglasio je nemački košarkaš.

Iz izuzetno zrele perspektive osvrnuo se i na turbulentnu prethodnu sezonu u beogradskom klubu, posmatrajući je kao prirodan deo sporta i života.

"Uvek na to gledam kao na proces. Ne bih to baš nazvao teškim. U životu - bilo da govorimo o košarci ili bilo čemu drugom - postoje dobra i loša vremena, zar ne? Mislim da je prošla godina bila kao i svaka druga godina, samo sa više događaja, ali sam je tretirao kao rolerkoster", naveo je on.

Kontinuitet i ciljevi u Atini

Novi prvotimac "zelenih" pohvalio je prijem na koji je naišao među novim saigračima, uz obećanje da će dati maksimum za ostvarivanje najboljih mogućih rezultata tima. Analizirajući sopstvene kvalitet, istakao je rad na kontinuitetu:

"Mislim da je reč o nečemu jednostavnom, ali se sve uglavnom svodi na kontinuitet. Radi se o tome da ono što već radim, radim na višem nivou. To može biti bilo šta - od toga da budem bolji defanzivac nego prošle godine, pa do toga da imam bolji procenat šuta. Dakle, uglavnom je reč o tome da pokušam da budem bar malo bolji nego što sam bio prošle godine", poručio je Bonga.

Iskustvo sa Lebronom Džejmsom

Iako je već uspostavio status stabilnog evroligaškog igrača, Bonga iza sebe ima i NBA iskustvo, tokom kojeg je delio svlačionicu sa Lebronom Džejmsom u Los Anđeles Lejkersima.

"Bilo je stvarno dobro. Stvarno. Sada kada razmislim o tome... bilo je stvarno kul u to vreme. Mislim da ponekad zaboraviš sve jer samo pratiš rutinu, ali je bilo stvarno kul. Jedna stvar koju sam zaista shvatio kod njega je doslednost koju pokazuje. Ulazi svaki dan i radi istu stvar iznova i iznova, dan za danom. Mislim da je to jedna od najvećih stvari koje sam naučio od njega", zaključio je Bonga, dodavši da ne bi imao ništa protiv da igra košarku i u godinama u kojima je danas Džejms.

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