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Basket reprezentacija Srbije (do 23 godine) poražena je od Australije posle produžetka rezultatom 22:20 u meču za treće mesto na Svetskom prvenstvu u Kini.

Srbija je tokom meča imala velike probleme u realizaciji i seriju promašaja - kako u samoj završnici regularnih 10 minuta, tako i u produžetku.

1/5 Vidi galeriju Srbija - Australija, meč za treće mesto na U23 Svetskom prvenstvu u basketu 3x3 Foto: Printscreen / Arena sport

Australija je na startu diktirala tempo i povela sa 11:8. Kovačević je šutem za dva poena pokušao da pokrene naš tim, ali su protivnici u tom periodu delovali bolje na terenu. Ipak, Srbija je uspela da uhvati priključak: Kovačević je najpre smanjio zaostatak, a Đorđević dvojkom primakao naš tim na 13:11. Ubrzo je stiglo i izjednačenje (16:16), ali Srbija nije uspela da napravi potpuni preokret.

Igralo se izuzetno čvrsto na obe strane, pa su oba tima već sredinom meča ispunila bonus. Australiju je predvodio Mahoni, koji je na nešto više od minut pre kraja, posle faula Cvrkote, izborio slobodna bacanja. Iako je imao priliku da reši meč, pogodio je samo jedno bacanje za 20:18.

Nakon što su oba tima imala šanse sa linije penala u nadoknadi, odlučujući trenutak dogodio se pod samim košem, gde je Mahoni uspeo da poentira i donese bronzanu medalju Australiji.

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