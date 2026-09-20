Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Tejlen Horton-Taker
Košarka
TURCI TREĆI NA SUPERKUPU: Fenerbahče u finišu slomio Dubai
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Ekipa Fenerbahčea je osvojila treće mesto na premijernom Superkupu Evrolige, pošto je u Abu Dabiju savladao Dubai rezultatom 85:77.
Partizan - Burg Foto: Printscreen/INstagram/KK Partizan
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Turski tim je do pobede stigao posle preokreta u drugom poluvremenu, a ključna je bila završnica u kojoj je ekipa Šarunasa Jasikevičijusa napravila pobedničku seriju 10:0.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Tejlen Horton-Taker, koji je utakmicu završio sa 23 poena, dok su Vejd Boldvin i Trent Forest ubacili po 11.
Dubai su predvodili Davis Bertans i Eli Okobo sa po 14 pogodaka, a Filip Petrušev je upisao sedam poena i dva skoka.
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