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Košarkaši Roana pobedili su Asvel 73:71 i plasirali se u finale Superkupa Francuske.

Duel ova dva tima bio je posebno interesantan zbog trenerskog okršaja dvojice rođene braće, slavnog Tonija Parkera koji vodi Asvel, i Ti Džej Parkera, nekadašnjeg trenera tima iz Vilerbana, a sada kormilara Roana.

Za trijumf su najzaslužniji bili Darius Džonson sa 19 poena i Dilan Afo Mama sa 14.

Kod Asvela, koji je tokom leta najpre angažovao zvučna imena, pa ostao bez većine jer im nije mogao garantovati novac iz ugovora, Tremont Volters je bio najbolji sa 20 poena.

Bivši centar Zvezde Džoel Bolomboj ubacio je šest poena za poraženi sastav.

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