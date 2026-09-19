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Panatinaikos je osvojio turnir „Pavlos Janakopulos“ posle velike drame u finalu! Ekipa Željka Obradovića savladala je PAOK koji sa klupe predvodi Andrea Trinkijeri rezultatom 87:81.

Bio je to pravi košarkaški rat u OAKA areni. PAOK je tokom većeg dela meča pružao snažan otpor, a Panatinaikos nikako nije uspevao da se odlepi. Gosti su preko raspoloženog Džejmsa Fostera i bivšeg Partizanovog igrača Nika Kalatesa držali utakmicu u egalu.

U završnici je domaćin ipak pronašao put do pobede. Badio je pogodio važnu trojku, a potom je Lesor preuzeo odgovornost, da bi Panatinaikos u dramatičnoj završnici sačuvao prednost.

Najefikasniji je bio Silvan Fransisko sa 17 poena, dok su Isak Bonga i Matijas Lesor dodali po 13. Kod PAOK-a je Foster ubacio 15 poena.

Tako je Obradović svoj povratak pred navijače Panatinaikosa krunisao trofejem, dok Trinkijeri i njegov PAOK mogu da budu zadovoljni otporom koji su pružili favorizovanom domaćinu.

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