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Kevin Panter bio je jedan od ključnih igrača Barselone u plasmanu u finale Superkupa Španije, pošto je upravo on sa linije slobodnih bacanja, dve sekunde pre kraja, doneo pobedu protiv Valensije.

Posle utakmice novi kapiten katalonskog kluba govorio je o svom učinku, ulozi koju je dobio u Barseloni, ali i o bivšem saigraču iz Partizana Matijasu Lesoru.

Barselona je u drugom polufinalu Superkupa Španije uspela da savlada Valensiju u neizvesnoj završnici, a čovek odluke bio je upravo Panter.

Američki bek preuzeo je odgovornost u samom finišu i sa linije slobodnih bacanja, dve sekunde pre kraja, doneo Barseloni pobedu i plasman u finale.

Posle meča, Panter je za "Mozzart Sport" govorio o utakmici, ulozi kapitena, ali i o čoveku sa kojim je svojevremeno delio svlačionicu u Beogradu.

1/11 Vidi galeriju Kevin Panter Foto: Xavi Urgeles / Zuma Press / Profimedia, Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Panter: Cilj je trofej

Panter priznaje da još uvek nije na maksimumu, pošto mu je duel sa Valensijom bio tek drugi meč u novoj sezoni.

"Osećam se zaista dobro. Teško je igrati finala, ali primarni cilj sutra je da donesemo trofej u Barselonu. Valensija je dobar i solidan evroligaški tim koji trenutno uigrava nove igrače i traži formu. Kod nas je slična situacija, ali imamo zaista dobru hemiju od samog početka i mislim da nam je upravo to pomoglo da izvučemo pobedu", rekao je Panter.

Kapiten Barselone dodao je da tek hvata takmičarski ritam.

"Meni je ovo tek druga utakmica u sezoni, još uvek ulazim u takmičarski ritam. Sledeće nedelje počinje Evroliga i to će biti novi izazov, ali trenutno nam je u glavi samo finale."

Ponovo kapiten, kao u Partizanu

Panter je ovog leta dobio još jedno veliko priznanje. Amerikanac je postao kapiten Barselone, a zanimljivo je da je kapitensku traku već nosio tokom perioda provedenog u Partizanu.

Kako kaže, ni u Beogradu nije očekivao takvu čast.

"Iskreno, nisam to očekivao. Baš kao što nisam očekivao ni kada sam bio u Partizanu. Ali, kao što sam i tada rekao, to je velika čast. Kada su mi prilazili sa tom idejom, osećaj je bio isti kao u Beogradu."

Panter, ipak, ne želi da pravi poređenja između dva kluba.

"To su dva potpuno različita kluba i svaki ima svoj jedinstveni način funkcionisanja. Ne volim da upoređujem trenere i sredine, prihvatam stvari kakve jesu i idem napred. Dobro razumem koliko je uloga kapitena važna i šta znači nositi taj grb".

A onda je usledilo pitanje o Lesoru!

Najviše pažnje, međutim, privukao je deo razgovora koji se tiče Matijasa Lesora.

Francuski centar je ranije govorio o tome da bi, ukoliko jednog dana bude napuštao Panatinaikos, Partizan mogao da bude njegova naredna destinacija.

Panter je na pitanje o toj mogućnosti imao zanimljiv odgovor.

"Matijas je lud! Volim ga, zaista ga volim. Ali još uvek ne znam. Trenutno sam ovde i ne bih želeo da pričam o tome. Ovde sam u Barseloni i želim da poštujem mesto na kome se nalazim. Ali kažem, Matijas je sjajan."

Tu se, međutim, nije završilo.

Panter je otkrio da je sa bivšim saigračem iz Partizana i dalje u veoma bliskom kontaktu.

"Sa njim se čujem stalno. Sa Željkom Obradovićem sam se čuo pre nekoliko meseci. Svi imamo zaista sjajan, izuzetno dobar odnos i siguran sam da ćemo se uskoro videti na terenu."