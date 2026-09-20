"ISKRENO, NISAM TO OČEKIVAO" Panter pomenuo Partizan, pa otvorio dušu!
Kevin Panter bio je jedan od ključnih igrača Barselone u plasmanu u finale Superkupa Španije, pošto je upravo on sa linije slobodnih bacanja, dve sekunde pre kraja, doneo pobedu protiv Valensije.
Posle utakmice novi kapiten katalonskog kluba govorio je o svom učinku, ulozi koju je dobio u Barseloni, ali i o bivšem saigraču iz Partizana Matijasu Lesoru.
Barselona je u drugom polufinalu Superkupa Španije uspela da savlada Valensiju u neizvesnoj završnici, a čovek odluke bio je upravo Panter.
Američki bek preuzeo je odgovornost u samom finišu i sa linije slobodnih bacanja, dve sekunde pre kraja, doneo Barseloni pobedu i plasman u finale.
Posle meča, Panter je za "Mozzart Sport" govorio o utakmici, ulozi kapitena, ali i o čoveku sa kojim je svojevremeno delio svlačionicu u Beogradu.
Panter: Cilj je trofej
Panter priznaje da još uvek nije na maksimumu, pošto mu je duel sa Valensijom bio tek drugi meč u novoj sezoni.
"Osećam se zaista dobro. Teško je igrati finala, ali primarni cilj sutra je da donesemo trofej u Barselonu. Valensija je dobar i solidan evroligaški tim koji trenutno uigrava nove igrače i traži formu. Kod nas je slična situacija, ali imamo zaista dobru hemiju od samog početka i mislim da nam je upravo to pomoglo da izvučemo pobedu", rekao je Panter.
Kapiten Barselone dodao je da tek hvata takmičarski ritam.
"Meni je ovo tek druga utakmica u sezoni, još uvek ulazim u takmičarski ritam. Sledeće nedelje počinje Evroliga i to će biti novi izazov, ali trenutno nam je u glavi samo finale."
Ponovo kapiten, kao u Partizanu
Panter je ovog leta dobio još jedno veliko priznanje. Amerikanac je postao kapiten Barselone, a zanimljivo je da je kapitensku traku već nosio tokom perioda provedenog u Partizanu.
Kako kaže, ni u Beogradu nije očekivao takvu čast.
"Iskreno, nisam to očekivao. Baš kao što nisam očekivao ni kada sam bio u Partizanu. Ali, kao što sam i tada rekao, to je velika čast. Kada su mi prilazili sa tom idejom, osećaj je bio isti kao u Beogradu."
Panter, ipak, ne želi da pravi poređenja između dva kluba.
"To su dva potpuno različita kluba i svaki ima svoj jedinstveni način funkcionisanja. Ne volim da upoređujem trenere i sredine, prihvatam stvari kakve jesu i idem napred. Dobro razumem koliko je uloga kapitena važna i šta znači nositi taj grb".
A onda je usledilo pitanje o Lesoru!
Najviše pažnje, međutim, privukao je deo razgovora koji se tiče Matijasa Lesora.
Francuski centar je ranije govorio o tome da bi, ukoliko jednog dana bude napuštao Panatinaikos, Partizan mogao da bude njegova naredna destinacija.
Panter je na pitanje o toj mogućnosti imao zanimljiv odgovor.
"Matijas je lud! Volim ga, zaista ga volim. Ali još uvek ne znam. Trenutno sam ovde i ne bih želeo da pričam o tome. Ovde sam u Barseloni i želim da poštujem mesto na kome se nalazim. Ali kažem, Matijas je sjajan."
Tu se, međutim, nije završilo.
Panter je otkrio da je sa bivšim saigračem iz Partizana i dalje u veoma bliskom kontaktu.
"Sa njim se čujem stalno. Sa Željkom Obradovićem sam se čuo pre nekoliko meseci. Svi imamo zaista sjajan, izuzetno dobar odnos i siguran sam da ćemo se uskoro videti na terenu."