Slušaj vest

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani neće biti na tribinama Medison Skver Gardena 20. oktobra, kada će Njujork Niksi podići šampionski baner posle više od pola veka čekanja.

Razlog? Cena ulaznica!

Mamdani, koji je veliki navijač Niksa, dobio je pitanje da li će prisustvovati utakmici protiv Filadelfija Seventisiksersa, ali je njegov odgovor bio kratak i veoma direktan.

"Brate, nemam 2.000 dolara spremno za tu kartu", rekao je Mamdani u razgovoru za "NBC New York".

Kada mu je novinar potom sugerisao da bi mogao da sedne na neku od najviših tribina, gradonačelnik je sa osmehom odgovorio:

"E, o tome pričam!"

Mamdani se prethodno osvrnuo i na pitanje da li Niksi mogu da odbrane titulu. Prekrstio je prste i poručio:

"Hajde, nadam se - po jeftinijim cenama ulaznica."

1/4 Vidi galeriju Detalji sa 6. meča finalne serije NBA lige, San Antonio - Njujork Foto: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia, Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

A cene su zaista izazvale buru među navijačima.

Po podacima koje je objavio Rojters, cena najjeftinije ulaznice za otvaranje sezone dostigla je 1.251 dolar, dok je u jednom trenutku bila čak 1.408 dolara. TicketData je beležio i raniji skok do 1.962 dolara.

Međutim, usledio je potpuni preokret.

"Madison Square Garden Sports" saopštio je da je došlo do greške u određivanju cena, zbog čega je prodaja pojedinačnih ulaznica privremeno obustavljena. Kompanija je najavila povratak na prošlogodišnje cene uz prosečno povećanje od 12 odsto, dok će navijačima koji su već kupili karte po višoj ceni biti vraćena razlika.

Ipak, Mamdani je svoju odluku već saopštio.

Tako će gradonačelnik, iako jedan od poznatijih navijača Niksa, istorijsko podizanje šampionskog banera morati da prati sa nekog drugog mesta.