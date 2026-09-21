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Veliki posao završili su Juta Džezeri!

Jedan od najvažnijih mladih igrača ekipe, Kajonte Džordž, potpisao je produženje ugovora koje će mu doneti čak 157,5 miliona dolara za pet godina, prenose američki mediji.

Klub je u petak potvrdio da je sa svojim bekom dogovorio višegodišnje produženje, ali finansijske detalje nije objavio. Međutim, izvori ESPN-a otkrili su da je reč o petogodišnjem ugovoru vrednom 157,5 miliona dolara. Dogovor je finalizovan posle višemesečnih pregovora između Džordžovog agenta Džejsona Rana i predsednika košarkaških operacija Jute Ostina Ejndža.

Posebno je zanimljivo što u ugovoru nema ni opcije igrača ni opcije tima, a produženje će važiti do kraja sezone 2031/32. Džordž će, prema navodima američkih medija, aktuelnu sezonu odigrati po svom početničkom ugovoru, a novi veliki ugovor počinje od sezone 2027/28.

To znači da će Džordž prosečno zarađivati oko 31,5 miliona dolara godišnje.

A novac nije stigao slučajno.

Džordž je iza sebe ostavio najbolju sezonu u dosadašnjoj NBA karijeri. U sezoni 2025/26 prosečno je beležio 23,6 poena, 6,1 asistenciju, 3,7 skokova i 1,1 ukradenu loptu, uz 45,6 odsto šuta iz igre i 37,1 odsto za tri poena. Sve su to bili njegovi najbolji učinci u karijeri.

Kajonte Džordž je izabran kao 16. pik na NBA draftu 2023. godine, a sada je postao jedan od temelja budućnosti Jute.

"Kajonteovo vođstvo, napredak i posvećenost onome što gradimo čine ga sastavnim delom budućnosti ove franšize", poručio je Ostin Ejndž, predsednik košarkaških operacija Jute.

U Juti očigledno ozbiljno računaju na Džordža kao deo nove generacije ekipe. Uz njega su tu i Džeren Džekson Džunior, Lauri Markanen, Ejjs Bejli i Derin Piterson, drugi pik sa ovogodišnjeg drafta. Ideja je da upravo Džordž i Piterson u budućnosti čine jedan od ključnih bekovskih tandema Džeza.

Za mladog Amerikanca ovo je ogroman finansijski skok. Njegov početnički ugovor imao je prosečnu godišnju vrednost od oko 4,7 miliona dolara, dok će mu novi ugovor donositi višestruko više.

Juta je tako jasno pokazala da Kajonte Džordž nije samo još jedan mladi igrač u procesu obnove ekipe - već čovek oko kog želi da gradi budućnost.