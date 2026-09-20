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Memorijalni turnir ''Pavlos Janakopulos'' je bio odlična uvertira za start nove sezone, koja u Grčkoj počinje utakmicama Superkupa.

Tada ćemo videti reprizu sinoćnjeg finala pomenutog turnira u kome je Panatinaikos kao domaćin savladao ekipu PAOK-a sa 87:81, ali novi trener solunskih crno-belih Andrea Trinkijeri veruje da će ishod biti drugačiji.

''Bilo je dobrih i loših stvari. Borili smo se žestoko protiv sjajnog tima. Bili smo blizu, morali smo da donosimo bolje odluke u poslednja tri minuta – to nas je koštalo pobede. Igrali smo bolje nego juče, uz više fizičke snage, ali nismo uspeli da osiguramo skokove u ključnim trenucima utakmice.

Poruka je da smo izgubili. To je jedina poruka. To je jedina realnost viđena na terenu. To nije bilo dovoljno za pobedu.

Imamo nedelju dana. Moramo da unapredimo određene segmente igre i da se pripremimo za taj meč u Superkupu'', poručio je Trinkijeri.

1/4 Vidi galeriju Andrea Trinkijeri stigao u Solun, na promociju u PAOK-u Foto: Instagram/paokbasketball

Superkup Grčke počinje 26. septembra, kada će se u polufinalnim mečevima sastati Olimpijakjos i AEK, odnosno Panatinaikos i PAOK.

Kurir sport / Sportske.net