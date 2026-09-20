Slušaj vest

Nakon odlaska Bruna Fernanda, novu podršku pod obručima i ulogu prvog centra Partizana preuzeće dosadašnji košarkaš Monaka, Kevarijus Hejs.

Snažni centar je novo pojačanje crno-belih, a tokom medijskog dana u razgovoru za „Mozzart Sport” otvoreno je govorio o motivima koji su ga naveli da zaduži dres beogradskog kluba.

- Tražio sam priliku da nastavim da razvijam svoju igru. U Monaku smo imali zaista sjajan roster, pun velikih igrača, i mislim da mi je to pomoglo da dodatno napredujem u napadačkom delu igre. Želim da uzmem to iskustvo, kao i sva prethodna iskustva koja sam imao, i iskoristim ih kako bih postao bolji igrač. Mislim da sve što sam do sada naučio mogu da donesem ovde i da istovremeno nastavim da unapređujem svoju igru”.

Hejs nije krio ni da je dobro upoznat sa čuvenom atmosferom koju prave navijači crno-belih, istakavši da sa velikim nestrpljenjem iščekuje da prvi put zakorači na parket pred prepunim tribinama.

- Atmosferu sam veoma dobro poznavao. Ovde je uvek bilo teško igrati, čak i pre nekoliko godina. Mislim da je prošlo dosta vremena otkako sam poslednji put pobedio ovde kao gost. Sada ću igrati pred tim navijačima, oni će biti na mojoj strani, i mislim da će to biti neverovatno iskustvo. Radujem se tome.

1/4 Vidi galeriju Partizan - Burg Foto: Printscreen/INstagram/KK Partizan

Takođe, Hejs je otkrio i kakve mu je savete i impresije preneo doskorašnji saigrač iz Monaka, Nemanja Nedović, uoči odluke da karijeru nastavi u Beogradu.

- Jesmo, pričali smo kratko. Rekao mi je da više neće razgovarati sa mnom (smeh) - rekao je Hejs, pa otkrio koji je savet dobio od Nedovića.

- Kada smo pričali o gradu, rekao mi je da mu se ovde dopadalo i da je hrana veoma dobra. Mogu to da potvrdim. Bio je u pravu. Ovde zaista ima dobre hrane - istakao je Hejs i pomenuo večiti derbi.