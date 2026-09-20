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Partizan novu sezonu ABA lige otvara pred svojim navijačima, a prvi rival biće Ilirija iz Ljubljane. Meč prvog kola igra se u nedelju od 21 čas u Pioniru.

Crno-beli će i u drugom kolu ostati u istoj hali, kada će dočekati Megu, dok se u trećem kolu vraćaju u Beogradsku arenu.

Partizan - Bešiktaš Open Air Foto: Andrija Sokovic/2026 Andrija Sokovic/Starsport ©

Nakon tri domaćinstva, Penjaroju i njegovu ekipu očekuju prva gostovanja protiv Bosne i Spartaka.

Pre ABA lige, Partizan će u petak od 20.45 u Areni ugostiti Olimpiju Milano u prvom kolu Evrolige. Poslednje provere u Atini završio je pobedom nad Burgom, nakon poraza od PAOK-a u dramatičnoj završnici.

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