Pariz je u finalu Superkupa Francuske savladao Roan sa 81:59, a Tajson Etjen bio je najefikasniji sa 21 poenom.
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DOMINACIJA HIFIJA! Pariz osvojio Superkup Francuske!
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Košarkaši Pariza osvojili su Superkup Francuske.
Pariz je osvojio Superkup Francuske za 2026. godinu, pošto je u finalu savladao Roan sa ubedljivih 81:59.
Nadir Hifi na utakmici sa Partizanom Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
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Najefikasniji u redovima novog osvajača Superkupa bio je Tajson Etjen sa 21 poenom, uz po 3 skoka i asistencije. Posebno je bio raspoložen van linije za tri poena, pogodivši čak šest šuteva.
Nadir Hifi dodao je 15 poena, koliko je ubacio i Džered Roden. Roden je uz to imao šest skokova i četiri asistencije, dok je Muhamed Faje ostao na korak od dabl dabla sa 9 poena i 11 skokova.
Roan je predvodio Aron Leveriti sa 11 poena i 8 skokova, Derek Nidam i Dilan Afo Mama postigli su po 9 poena.
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