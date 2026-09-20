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Košarkaši Pariza osvojili su Superkup Francuske.

Pariz je osvojio Superkup Francuske za 2026. godinu, pošto je u finalu savladao Roan sa ubedljivih 81:59.

1/6 Vidi galeriju Nadir Hifi na utakmici sa Partizanom Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Najefikasniji u redovima novog osvajača Superkupa bio je Tajson Etjen sa 21 poenom, uz po 3 skoka i asistencije. Posebno je bio raspoložen van linije za tri poena, pogodivši čak šest šuteva.

Nadir Hifi dodao je 15 poena, koliko je ubacio i Džered Roden. Roden je uz to imao šest skokova i četiri asistencije, dok je Muhamed Faje ostao na korak od dabl dabla sa 9 poena i 11 skokova.

Roan je predvodio Aron Leveriti sa 11 poena i 8 skokova, Derek Nidam i Dilan Afo Mama postigli su po 9 poena.

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