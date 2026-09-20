SPARTAK SPREMA BOMBU: Iskusni Slovenac već trenira sa Subotičanima!

Spartak iz Subotice mogao bi uskoro da dobije veliko pojačanje na centarskoj poziciji. Kako prenosi Mozzart Sport, Alen Omić već trenira sa ekipom, dok klub pokušava da dogovori saradnju sa iskusnim slovenačkim centrom.

Omić ima 33 godine i bogato iskustvo iza sebe. Prošle sezone nastupao je za turski Merkezefendi, gde je prosečno beležio 7 poena i 4,7 skokova za 14,4 minuta po utakmici.

Slovenački reprezentativac dobro poznaje regionalnu košarku, pošto je tokom karijere nosio dresove Cedevite Olimpije i Budućnosti, dok je u Srbiji igrao za Crvenu zvezdu.

Spartak je ovog leta već značajno promenio sastav, a među novim igračima su Džejlon Pipkins, Alonzo Gefni, Met Kolmen, Marko Jeremić, Stefan Lazarević i Danilo Lacmanović.

Omić još nije zvanično potpisao ugovor, ali činjenica da već trenira sa Subotičanima govori da je posao blizu realizacije. Ako se dogovor uskoro finalizuje, Spartak bi dobio veliko iskustvo i kvalitet pod obručem pred početak nove sezone.