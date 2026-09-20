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Junak velikog trijumfa bio je upravo bivši košarkaš Barselone Nikolas Laprovitola, koji je odigrao još jednu spektakularnu utakmicu i finale završio sa 31 poenom, sedam asistencija i dva skoka. Argentinac je blistao i u polufinalu protiv Baskonije sa 27 poena i 10 asistencija, pa je praktično obeležio čitav turnir.

Pored fantastičnog Laprovitole, veliki doprinos dao je Emir Sulejmanović sa 19 poena i devet skokova, dok je Eli Džon Ndiaje dodao 14. Riki Rubio je imao 10 poena i čak osam asistencija.

Barseloni nisu pomogle ni odlične individualne partije Đoela Pare, koji je postigao 24 poena, i Kevina Pantera sa 20. Tajris Martin dodao je 16, ali je odbrana katalonskog velikana u završnici potpuno popustila.

Posebnu težinu trijumfu daje činjenica da je Huventud na putu do trofeja prvo eliminisao Baskoniju sa 96:84, dok je Barselona do finala došla dramatičnom pobedom nad Valensijom – 87:86.

Za klub iz Badalone ovo je povratak na veliku scenu Superkupa posle gotovo četiri decenije. Pre ovog turnira Huventud nije igrao finale ovog takmičenja još od 1987. godine, a poslednje finale Superkupa između Huventuda i Barselone odigrano je 1988.