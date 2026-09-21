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Slovenački košarkaški as objavio je niz fotografija svojih ćerkica Gabriele i Olivije, uz poruku koja je mnogima naterala suze na oči.

"G i O, bez obzira na to gde se vaš tata nalazi na svetu, nema dana da niste u mom srcu. Kuda god da idem, uvek ste sa mnom. Volim vas!“, napisao je Luka Dončić uz fotografije svojih devojčica.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić sa ćerkama Foto: PrintscreenInstagram

Ove reči dolaze nakon izuzetno turbulentnog perioda u njegovom privatnom životu. Dončić se razišao sa Anamarijom Goltes, svojom dugogodišnjom partnerkom i verenicom, sa kojom ima dve ćerke. Njihova ljubavna priča godinama je privlačila veliku pažnju javnosti, zbog čega je i njihov raskid izazvao brojne reakcije.

Luka i Anamaria upoznali su se još kao tinejdžeri, a njihova veza trajala je godinama. Nakon brojnih uspona i padova, 2023. godine su se verili, a potom dobili i dve ćerke. Ipak, njihova ljubavna priča nije dobila srećan kraj, a poslednjih meseci mnogo se pisalo o njihovom odnosu.

1/8 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: Profimedia, Instagram, Screenshot

Sam Dončić ranije je govorio o situaciji u privatnom životu, dok su društvene mreže takođe pokazivale da je između bivših partnera došlo do velikih promena. Zajedničke fotografije su nestajale, a javnost je pažljivo pratila svaki njihov potez.

Nedugo nakon prekida Anamarija je pred sudom u Los Anđelesu zatražila alimentaciju, a slučaj je privukao veliku pažnju javnosti, posebno nakon što je Dončić angažovao poznatu američku advokaticu Lauru Vaser, specijalizovanu za razvode slavnih osoba. Bivša verenica Luke Dončića doživela je debakl na suđenju, te je odustala od čitavog procesa...