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Monako je i zvanično pokucao na vrata regionalne košarke!

Kako Meridian sport saznaje, klub iz Kneževine obratio se rukovodstvu Jadranske košarkaške asocijacije sa konkretnim zahtevom da se ispita mogućnost učešća njegovog prvog tima u ABA 2 ligi u sezoni 2026/27.

Ovakav scenario najavljen je nakon što je predsednik Predsedništva ABA lige Ostoja Mijailović poručio da bi Monako, ukoliko želi da bude deo regionalnog takmičenja, najpre mogao da nastupa u ABA 2 ligi.

Sada je taj predlog dobio i zvaničnu potvrdu kroz dopis Monaka, u koji je Meridian sport imao uvid.

Predstavnici kluba zahvalili su rukovodstvu regionalnog takmičenja na dosadašnjim razgovorima, a od ABA lige zatražili da prioritetno utvrdi da li postoje pravne i regulatorne mogućnosti za njihov ulazak u ABA 2.

„U svetlu prilika o kojima je bilo reči tokom naših nedavnih razgovora, a uzimajući u obzir specifične regulatorne okolnosti koje trenutno okružuju sportsku situaciju Kluba za sezonu 2026/2027, ovim putem s poštovanjem tražimo da nadležni organi Jadranske košarkaške asocijacije kao prioritet sprovedu sveobuhvatnu pravnu i regulatornu procenu izvodljivosti prijema Monaka u ABA 2 ligu“, navodi se u dopisu.

Iz Kneževine žele da budu potpuno sigurni da je takav potez moguć, pa su od ABA lige zatražili pojašnjenje kompletne procedure, potrebnih licenci, registracija i eventualnih odobrenja.

„Klub u ovoj fazi traži potvrdu pravne, regulatorne i proceduralne izvodljivosti takvog učešća, zajedno sa pojašnjenjem svih odobrenja, registracija ili drugih formalnosti koje bi se mogle zahtevati od Kluba i/ili ABA lige“, dodaje se.

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„S obzirom na hitnost situacije i ograničen vremenski okvir pre početka takmičenja za sezonu 2026/2027, bili bismo izuzetno zahvalni na formalnom stavu Asocijacije u što kraćem roku“, poručili su iz Monaka.