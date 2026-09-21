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Početak nove sezone ABA lige mogao bi da bude doveden u pitanje zbog spora sa sudijama.

Dugogodišnji arbitri tražili su povećanje naknada, ali njihov zahtev nije prihvaćen, nakon čega je regionalno takmičenje raspisalo konkurs za nove sudije.

1/6 Vidi galeriju Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport

Prema novoj ponudi, naknade su povećane, pa bi sudije za finale dobijale 1.500 evra, umesto dosadašnjih 1.350, dok bi u polufinalu zarada porasla sa 900 na 1.100 evra.

O situaciji se oglasio i predsednik Partizana i jedan od čelnika ABA lige Ostoja Mijailović, koji je potvrdio da postoji mogućnost odlaganja prvog kola ukoliko ne bude dogovora.

- Pošto je Migel Anhel Perez potpisao ugovor da bude predsednik Sudijske komisije pre nekoliko dana, imali smo radni sastanak ABA lige i doneli odluku da raspišemo konkurs za nove sudije. Dakle, u ovom trenutku sezona ne bi trebalo da kasni, a ako bude kasnila, možda ćemo odložiti eventualno to prvo kolo svih klubova, pa ćemo te utakmice igrati kasnije - poručio je Mijailović.

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