ODLAŽE SE ABA LIGA? Ostoja Mijailović otkrio šta se dešava iza kulisa...
Početak nove sezone ABA lige mogao bi da bude doveden u pitanje zbog spora sa sudijama.
Dugogodišnji arbitri tražili su povećanje naknada, ali njihov zahtev nije prihvaćen, nakon čega je regionalno takmičenje raspisalo konkurs za nove sudije.
Prema novoj ponudi, naknade su povećane, pa bi sudije za finale dobijale 1.500 evra, umesto dosadašnjih 1.350, dok bi u polufinalu zarada porasla sa 900 na 1.100 evra.
O situaciji se oglasio i predsednik Partizana i jedan od čelnika ABA lige Ostoja Mijailović, koji je potvrdio da postoji mogućnost odlaganja prvog kola ukoliko ne bude dogovora.
- Pošto je Migel Anhel Perez potpisao ugovor da bude predsednik Sudijske komisije pre nekoliko dana, imali smo radni sastanak ABA lige i doneli odluku da raspišemo konkurs za nove sudije. Dakle, u ovom trenutku sezona ne bi trebalo da kasni, a ako bude kasnila, možda ćemo odložiti eventualno to prvo kolo svih klubova, pa ćemo te utakmice igrati kasnije - poručio je Mijailović.
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