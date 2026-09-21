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Bivši američki košarkaš Zek Rendolf smatra da Rasel Vestbruk još nije rekao poslednju reč u NBA ligi i da bi bivši MVP mogao da se vrati na teren.

Nekadašnji NBA Ol-star govorio je o Vestbruku u podkastu "Out the Mud" i poručio da je, po njegovom mišljenju, bivši MVP prerano odlučio da se povuče.

1/9 Vidi galeriju Rasel Vestbruk Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Ovaj čovek bi trebalo da bude u ligi još najmanje tri ili četiri godine. Voleo bih da ga vidim u Majami Hitu. Brodiju je ostalo još mnogo toga. Juče sam video njegovog mlađeg brata Reja. Možda se vrati - rekao je Rendolf.

Vestbruk je odluku o penzionisanju doneo nakon sezone provedene u Sakramento Kingsima. U 64 utakmice prosečno je beležio 15,2 poena, 6,7 asistencija i 5,4 skoka za 29 minuta na parketu.

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