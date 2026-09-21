Slušaj vest

Bivši američki košarkaš Zek Rendolf smatra da Rasel Vestbruk još nije rekao poslednju reč u NBA ligi i da bi bivši MVP mogao da se vrati na teren.

Nekadašnji NBA Ol-star govorio je o Vestbruku u podkastu "Out the Mud" i poručio da je, po njegovom mišljenju, bivši MVP prerano odlučio da se povuče.

Rasel Vestbruk Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia, TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- Ovaj čovek bi trebalo da bude u ligi još najmanje tri ili četiri godine. Voleo bih da ga vidim u Majami Hitu. Brodiju je ostalo još mnogo toga. Juče sam video njegovog mlađeg brata Reja. Možda se vrati - rekao je Rendolf.

Vestbruk je odluku o penzionisanju doneo nakon sezone provedene u Sakramento Kingsima. U 64 utakmice prosečno je beležio 15,2 poena, 6,7 asistencija i 5,4 skoka za 29 minuta na parketu.

Ne propustiteKošarkaODLAŽE SE ABA LIGA? Ostoja Mijailović otkrio šta se dešava iza kulisa...
Ostoja Mijailović
EvroligaVEČITI OTVARAJU LOV NA NBA POJAČANJA: Jedan DATUM može da promeni sastave Partizana i Crvene zvezde!
Pojačanja Crvena zvezda Partizan NBA kat
FudbalOTKRIO SVE! EVO ŠTA SLEDI U PARTIZANU: Čeka se čovek koji će preuzeti klub - ko će biti novi prvi čovek crno-belih?
Danko Lazović i Rasim Ljajić
KošarkaSENZACIJA! Monako u Aba ligi: Poslali dopis - pristaju na sve uslove...
profimedia-1112177701.jpg

BONUS VIDEO:

00:28
Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir