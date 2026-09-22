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Maksima Roma kompletirala je roster za novu sezonu Evrokupa angažovanjem Hanter Tajsona, 26-godišnjeg krilnog košarkaša koji je prethodne tri sezone proveo u NBA ligi.

Tajson je potpisao za rimski klub i prvi put u profesionalnoj karijeri napustiće Sjedinjene Američke Države. Tokom perioda u Denver Nagetsima odigrao je 98 NBA utakmica, nakon što ga je klub izabrao kao 37. pika na draftu 2023. godine.

Novi košarkaš Rome biće deo ekipe trenera Mateа Kotelija, koja je formirala veoma iskusan sastav za predstojeću sezonu Evrokupa.

Pored Tajsona, u timu su između ostalih Miro Bilan, Džon Braun III, Aron Holidej, Met Rajan, Federiko Bonjačini i Đovani Veronezi.

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Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir