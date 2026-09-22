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Košarkaš Nikolas Batum odlučio je da u 37. godini završi profesionalnu košarkašku karijeru.

Francuz je odluku saopštio putem društvenih mreža i tako stavio tačku na karijeru dugu skoro dve decenije, tokom koje je ostavio dubok trag u NBA ligi i reprezentaciji svoje zemlje.

1/5 Vidi galeriju Nikola Batum Foto: Beta Ap, LE PICTORIUM / Alamy / Alamy / Profimedia, Reuters

Batum je u NBA stigao 2008. godine, kada ga je kao 25. pika na draftu izabrao Hjuston, ali je odmah prosleđen Portland Trejlblejzersima.

U NBA je proveo ukupno 18 sezona, a pored Portlanda igrao je još za Šarlot Hornetse, Los Anđeles Kliperse i Filadelfija Seventisikserse. Poslednji angažman imao je upravo u Klipersima.

U NBA karijeri odigrao je više od 1.000 utakmica, uz prosek od oko 10 poena, 4,5 skokova i 3 asistencije po meču.

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